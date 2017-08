Lia Olguta Vasilescu confirma că trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat va duce la scăderea salariilor nete. Ministerul de Finanțe a anunțat în 27 iulie printr-un comunicat că, începând de la 1 ianuarie 2018, taxele CAS si CASS vor fi platite de angajat.

Aceasta a anunțat că guvernul va crește salariul brut al profesorilor cu 25% din ianuarie, iar când a fost întrebată care va fi creșterea salariului net, a spus că va fi de 4%.

„A fost și o discuție inclusiv dacă vor trece contribuțiile pe angajat, au fost și ei de acord ca este cea mai buna variantă să treacă aceste contribuții pe angajat, pentru că le crește pensia automat. Sunt situații, nu e cazul la stat, dar sunt unii angajați care nu pot sa beneficieze, din pacate, de drepturi de pensie sau asigurari medicale pentru ca firmele la care sunt angajati nu plătesc aceste contribuții în numele lor”, a declarat Lia Olguta Vasilescu, citata de Antena 3.

Lia Olguta Vasilescu a vorbit și despre salarizarea profesorilor

„Nivelul contributiilor sociale obligatorii urmează să se diminueze cu 4,25 puncte procentuale, respectiv de la 39,25% la 35%. De asemenea, cu aceeași dată de 1 ianuarie 2018, se are in vedere si reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%. Aceste contributii vor fi datorate de catre angajat, insa obligatia stabilirii, retinerii si platii acestora catre bugetele de asigurari sociale va reveni, in continuare, angajatorului”, se arata in comunciatul Ministerului Finantelor.

Lia Olguta Vasilescu a dat tot azi exemplul salarizarii profesorilor. Ea a anuntat ca salariile brute din educatie vor creste cu 25% de la 1 ianuarie 2018, dar, cand a fost intrebata cat va fi cresterea salariului net, a spus ca va fi de 4%. „În ceea ce priveste această salarizare, de la 1 ianuarie vor creste toate salariile pe brut cu 25%. In ceea ce priveste educatia si sanatatea, din martie vor mai avea cresteri, la educatie inca 20%, iar sanatatea urca direct in grila pana in 2022”, a mai spus Lia Olguța, scrie Hotnews.

