Lia Olguța Vasilescu: Punctul de pensie crește de astăzi cu 9%

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a scris, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook că punctul de pensie crește din această zi cu 9%, ajungând la 1.000 de lei.

„Punctul de pensie crește de astăzi cu 9%, ajungând la 1.000 de lei!

Astfel, aceasta este a doua majorare din 2017 a punctului de pensie, după ce acesta a crescut la 1 ianuarie 2017 cu 5,25%, ajungând la 917,5 lei. In plus, încă de la începutul anului am eliminat contribuțiile din pensiile sub 2000 lei, ceea ce a însemnat încă o majorare a pensiilor mici. De asemenea, pensia socială minima a crescut anul acesta de la 400 la 520 lei, urmând ca de la 1 Ianuarie 2018 sa fie 640 lei. De acest indicator va fi legată și prestația socială pentru persoanele cu handicap care urmează sa se majoreze de la 1 Ianuarie 2018.

Anul acesta, pensiile au crescut, in medie, cu aproape 20 la suta”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.