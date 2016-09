Loto 6 din 49, REZULTATE LOTO. Joi, 15 septembrie 2016, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. La tragerile loto de duminica, 11 septembrie, Loteria Romana a acordat 15.249 de castiguri in valoare totala de 2.140.977,99 de lei.

Rezultate Loto 6 din 49. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 15 SEPTEMBRIE

NUMERE Loto 6 din 49: 22, 18, 5, 28, 29, 15

REZULTATE Noroc: 9650139

REZULTATE Joker: 5, 33, 42, 45, 17/ 7

REZULTATE Noroc Plus: 292765

NUMERE Loto 5/40: 7, 17, 23, 30, 12, 8

REZULTATE Super Noroc: 088287

La Loto 6 din 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,52 milioane de lei (peste 791.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,11 milioane de lei (aproximativ 475.300 de euro).

In urma tragerii de duminica, la jocul Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste12,96 milioane de lei (peste 2,91 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 91.000 de lei (peste 20.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 70.200 de lei (peste 15.800 de euro).

La Loto 5/40 la categoria I, reportul este in valoare de peste 458.600 de lei (peste 103.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 76.000 de lei (peste 17.000 de euro).