Luigi Macio a văzut Europa cerșind. Italianul a ajuns și în Slatina

Luigi Macio a văzut Europa cerșind. Italianul a călătorit prin marile orașe de pe bătrânul continent, din mila oamenilor. A întins mâna și a reușit să ajungă și în România, însoțit de cei doi câini de care este nedespărțit. Luigi a ajuns la Slatina, după ce a colindat țara în lung și-n lat. A fost la Sibiu, la Craiova, a văzut Coloana Infinitului la Târgu Jiu și nu se oprește aici. Vrea să ajungă să vadă Dunărea la Galați și să ajungă la Constanța ca să admire litoralul.

Luigi s-a postat în fața Fântânei Speranței din Slatina, unde le zâmbește larg trecătorilor. Darnicilor, care-i dau mâncare sau bani, le spune „mulțumesc” într-o română aproximativă, scrie gazetanoua.ro

Fără rețineri, italianul a povestit despre cum a văzut Europa cerșind. Tot din mila oamenilor, a reușit să strângă bani ca să ajungă și în România. Spune că a vrut inițial să stea doar câteva zile, dar a fost vrăjit de oameni și locuri, așa că e în țara noastră de mai bine de o lună.

Cel mai mult, spune Luigi, i-a plăcut la Sibiu și la Brașov. Până să ajungă în țara noastră, Luigi a văzut Austria, Cehia, Slovacia, în Polonia, unde am vizitat casa Papei Ioan Paul al II-lea. A călătorit și în Ungaria şi apoi a venit în țara noastră.

Problemele lui Luigi au început prin anii 2000, când Italia a trecut de la liră la euro. Atunci, italianul nu şi-a mai putut plăti ratele la bancă pentru locuinţă şi a rămas pe drumuri. De atunci a călătorit prin toată Europa, alături de cei doi câini ai săi. Pe unul l-a primit cadou, la plecarea din Italia, iar pe celălalt spune că l-a salvat din Spania.

„La început am lucrat, apoi n-am mai putut lucra şi m-am decis să călătoresc. Am vederi din toate ţările în care am fost. Am fost în Spania, prima oară, chiar am găsit acest câine abandonat, acolo, şi l-am luat cu mine. Celălalt câine mi-a fost dăruit de un român, în Italia. Românii sunt oameni buni”, a mai spus italianul.