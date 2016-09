Mama poliţistului Bogdan Gigină, care şi-a pierdut viaţa anul trecut, în timp ce-l însoţea pe fostul ministru Gabriel Oprea, a scris un nou mesaj cutremurător pe pagina ei de Facebook.

După ce Gabriel Oprea a scăpat de urmărirea penală, fiind „salvat” de votul senatorilor, mama lui Bogdan Gigină a lăsat un nou mesaj dureros, pe pagina sa de Facebook.

Femeia a povestit momentul cutremurător în care şi-a văzut copilul mort, la Spitalul Universitar, şi şi-a arătat încă o dată dezamăgirea vis-a-vis de faptul că fostul ministru Gabriel Oprea nu va fi tras la răspundere pentru această tragedie.

„Nu am vrut până acum să vorbesc despre trăirile noastre; acum vreau ca toţi cei care ne-aţi „condamnat” să înţelegeţi de ce nu am făcut-o. Sunt lucruri greu de spus şi greu de imaginat pentru voi care sunteţi părinţi.

În seara zilei de 20 octombrie 2015, în urma telefonului primit la ora 19:02 am alergat către Spitalul Universitar. Cel care ne-a anunţat de accident repeta „nu pot să cred că s-a întâmplat asta, nu pot să cred…” Soţul meu şi-a îmbrăcat un trening peste pijama şi a plecat către spital… eu m-am blocat, nu reuşeam să mă îmbrac… eram… paralizată… I-am spus să alerge soţului meu… „am să ajung cu un taxi, nu mă astepta… du-te lângă băiat”. Am ieşit în stradă căutând un taxi… greu de găsit… afară ploua torenţial. Am pornit către zona Unirii spunând rugăciuni pentru viaţa copilului meu. Nu îmi păsa că oamenii se opreau şi mă priveau ca pe un om debusolat, nu-mi păsa… decât de el , de copilul meu, imploram Divinitatea ca el să fie bine.

În momentul în care am intrat în spitalul Universitar am avut impresia că toată lumea mă cunoaşte. Cel de la intrare m-a întrebat: „Sunteţi mama poliţistului accidentat? Mi-a arătat uşa unde copilul meu era resuscitat. Am intrat şi acolo am găsit un copil, copilul meu complet desfigurat, cu gâtul retezat, cu chipul plin de sânge, pardoseala era plină de sânge; M-am prăbuşit la picioarele lui, sărutându-le şi strigându-l. Încă avea şosetele ude în picioare. M-am trezit ridicată brusc şi zguduită de umeri… medicul de garda plângea şi încerca să mă facă să înţeleg că nu se mai poate face nimic. M-am prăbuşit din nou la picioarele copilului meu, implorând şi privind oamenii care deşi ştiau că nu se mai poate face nimic pentru el nu voiau să renunţe. Nu am să uit niciodată cum acei oameni încercau imposibilul, nu am să uit lacrimile care li se înodau sub barbă… Astăzi privesc, privim neputincioşi la nedreptatea făcuta sufletului copilului nostru”, este mesajul mamei lui Bogdan Gigină.



