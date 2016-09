Momente de groază pentru o familie din Gorj, după ce mascaţii au decins în casa lor, în toiul nopţii, pentru a face percheziţii. Oamenii legii şi-au dat seama după două ore că au făcut o greşeală, aşa că au plecat… cum au venit.

Doi soţi şi copilul lor de 14 ani au trecut prin clipe de coşmar, după ce s-au trezit cu mascații în locuință, în toiul nopţii. Aceștia au greșit adresa și au năvălit peste familia respectivă care nu avea nicio legătură cu ancheta.

Deşi li s-a spus că s-a produs o eroare, mascaţii nu au ascultat şi au continuat să facă percheziţii în casă. Când li s-au cerut buletinele, femeia a făcut un atac de panică şi a fost la un pas de leşin. După două ore, în care au dat mai ulte telefoane, oamenii legii s-au convins că au intrat în casa greşită şi au plecat… cum au venit.

„Noi eram sus, dormeam, s-au auzit bubuituri foarte puternice, am crezut că a venit cineva să ne tâlhărească. Soţul meu a coborât primul, eu am fugit după el, eu am văzut un în spate un mascat cu o puşcă şi când soţul meu a deschis uşa, au pus mâna pe el să îl pună jos şi atunci am leşinat lângă perete, mi s-a făcut rău. Au zis că au percheziţie pe numele Marius Panduru şi le-am zis că nu locuieşte aici. Le-am arătat buletinele, le-au pozat şi tot nu ne credeau. Două oră nu l-au lăsat pe soţul meu să plece din ploaie. Eu oricum vreau să plătească, o să-i dăm în judecată”, a declarat Maria Marcu, potrivit igj.ro.

Soților Marcu li s-a interzis de către mascați, conform procedurilor, să folosească vreun telefon mobil, aceștia fiind avertizați și în privința unor eventuale sisteme de supraveghere video. „Le-am spus foarte clar că nu e ceea ce caută dumnealor. I-am rugat frumos să părăsească locația dacă nu îl găsesc pe cel pe care îl caută, dar mi-au zis că nu îi dau eu afară așa cum vreau eu. Le-am explicat să soția are probleme medicale și în cele din urmă ea a și leșinat. A venit salvarea și am dus-o la spital la Motru, unde a fost perfuzată. Dumnealor nu le venea să creadă că au greșit adresa. Le-am și spus că ditamai DIICOT-ul, cea mai tare instituție din România, dă buzna peste oameni în casă fără să verifice. Au spus că au trei surse, că au venit la sigur, dar uite că nu a fost așa”, a explicat şi Marius Marcu.

Cei doi soţi au de gând să-şi facă dreptate în instanţă. Ei au făcut plângere la poliţie şi vor face plângere la Parchet.

Foto: pandurul.ro.