Mesajul lui Iohannis după ce Timișoara a fost desemnată Capitală Culturală Europeană 2021

Timișoara este un loc al multiculturalității și al deschiderii către nou, în care diversitatea are farmecul său aparte, spune președintele Klaus Iohannis, care salută desemnarea acestui oraș drept Capitală Culturală Europeană 2021.

‘Felicitări Timișoarei pentru reușită! Să câștigi titlul de Capitală Culturală Europeană 2021 înseamnă multă muncă, voință și dedicație din partea autorităților și a întregii comunități deopotrivă. Îmi aduc aminte cu drag de experiența Sibiului în 2007. A fost un an de triumf, iar cel mai important este că Sibiul a rămas pe marea scenă culturală a Europei și continuă să atragă noi și noi vizitatori. Timișoara este pentru mine un oraș al libertății, al tinereții, al amintirilor despre cazarmă, despre anul 1989, când, urmând exemplul timișorenilor, am ieșit și eu în stradă. Este un loc al multiculturalității și al deschiderii către nou, în care diversitatea are farmecul său aparte. Mă bucur nespus de mult că ‘Orașul luminilor’ va face România să strălucească și mai mult peste hotare!”, a scris sâmbătă Iohannis pe Facebook.

Timișoara este orașul românesc ales pentru a deveni Capitală Europeană a Culturii în 2021.

Orașul a fost ales de un juriu internațional de experți delegat de UE. Joi și vineri a avut loc Selecția Finală a orașelor candidate la titlul de ‘Capitală Europeană a Culturii 2021’, orașele Baia Mare, București, Cluj-Napoca și Timișoara susținându-și prezentările în fața juriului.