Ministerul Sănătăţii, anunț despre vaccinul hexavalent pentru copii

Ministerul Sănătăţii a semnat, marţi, contractul pentru achiziţia a 255.000 de doze de vaccin prin procedură de urgenţă, pentru nevoi speciale, asfel că, în mai puţin de două săptămânii, ar putea demara compania de imunizare, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Laurenţiu Colintineanu.

Astăzi a fost semnat contractul pentru achiziţia a 255.000 doze de vaccin hexavalent (Hexaxim, produs de Sanofi), pentru continuarea imunizării copiilor cu vârste de 2, 4 şi 11 luni, precum şi pentru recuperarea celor care nu au fost vaccinaţi din lipsa vaccinului”, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii (MS), pentru News.ro

Laurenţiu Colintineanu a precizat că vaccinul, achiziţionat în sistem de urgenţă, va fi distribuit în perioada imediat următoare Direcţiilor de Sănătate Publică.

„Vaccinul a fost achiziţionat în sistem de urgenţă, prin UNIFARM, pentru nevoi speciale. Sperăm ca, în şapte-zece zile, să fie deja distribuit Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene şi celei a Municipiului Bucureşti”, a adăugat Colintineanu.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, declara, la sfârşit lunii august, într-un interviu acordat News.ro, că ministerul va importa în funcţie de nevoi vaccinul hexavalent, deoarece acordul-cadru pentru furnizarea lui a fost reziliat.

„La vaccinul hexavalent am avut un acord-cadru, cu un preţ bun, cu o companie (Polisano – n.r.) care are probleme. Am încercat să profităm de acel preţ bun şi am aşteptat, dar, din păcate, lucrurile nu s-au îndreptat, compania ne-a notificat că nu poate livra acele medicamente, aşa că singura măsură este rezilierea acordului şi să importăm pe nevoi speciale. Important, dincolo de preţ, este accesul pacienţilor la medicamente”, spunea Vlad Voiculescu.

Acordul cu Polisano a fost denunţat după ce firma a anunţat că nu mai poate livra dozele de vaccin, iar anterior a întârziat de mai multe ori distribuirea, în condiţiile în care datoriile Polisano către producător sunt de câteva milioane de euro, declarau, pentru News.ro, în 21 august, oficiali ai Ministerului Sănătăţii.