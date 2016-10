Ministrul Energiei, chemat de urgență la Guvern. Ar putea fi demis

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a fost chemat de urgență la Guvern, pentru a da informații cu privire la o platformă de internet pe care a vândut-o fără să precizeze cine afost beneficiarul tranzacției.

Premierul Dacian Cioloș i-ar putea cere ministrului să își dea demisia, potrivit unor surse citate de Digi 24.

Victor Grigorescu a refuzat să dea informații suplimentare referitoare la platforma monitoreu.com, despre care spune că a cedat-o în folosinţă timp de un an pentru 792.000 lei. Ministrul spune că a oprit proiectul pentru că nu mai funcţiona, însă nu a vrut să spună cine este persoane care i-a dat bani pentru închirierea site-ului. Platforma, pe care ministrul o caracterizează ca fiind un start-up dedicat analizei pe surse deschise a politicilor comerciale comune a Uniunii Europene, nu este accesibilă în prezent, potrivit News.ro.

Referitor la acuzațiile care i se aduc, ministrul Energiei spune că se consideră obiectul unei campanii de presă care face parte dintr-un plan mai larg de a discredita cât mai mulți miniștri tehnocrați.

„Sunt obiectul unei campanii de presă care are un accent de-a dreptul vehement în câteva publicații. Atunci când am spus ‘da’ propunerii de a fi ministru am luat în calcul acest lucru ca pe o ipoteză deosebit de posibilă, dar nu atât de probabilă pe cât s-ar putea crede. Știu că la noi se trage întâi și abia apoi se întreabă cine e, însă un astfel de risc se asumă în funcție de conștiința fiecăruia, de cât de vulnerabil și de sensibil se știe fiecare, chiar dacă nu a mai trecut vreodată printr-o campanie de denigrare. Acum pot spune că nu e deloc ușor. Dar dacă ar fi să o iau de la capăt, pot spune că aș face la fel, pentru că astăzi mi se pare și mai important să respecți ceea ce crezi și ce faci chiar și atunci când ți se răstălmăcesc vorbele”, a scris Grigorescu, vineri, pe Facebook.

FOTO: EVZ