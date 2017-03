Minoră cu nevoi speciale, abuzată sexual de pedagog doi ani la rând. Fata, în vârstă de 14 ani, era elevă la un liceu din județul Neamț. Procurorii DIICOT spun că bărbatul a încercat să abuzeze şi alte minore.

Minoră cu nevoi speciale, abuzată sexual de un pedagog, iar cazul este cercetat acum şi de o comisie din cadrul liceului, şi de Inspectoratul Şcolar Neamţ, relatează Digi24. Potrivit procurorilor DIICOT Neamţ, pedagogul de la Liceul Tehnologic Special din comuna Ştefan cel Mare ar fi început avansurile sexuale asupra victimei sale în urmă cu cinci ani, când copila avea doar 9 ani. Anchetatorii mai spun că dascălul ar fi profitat de fată doi ani la rând. Şi le-ar fi făcut avansuri şi altor minore.

„Două fetiţe au venit şi au făcut am o sesizare scrisă din partea lor. Nu am avut alte sesizări. Şi dumneavoastră când aţi aflat de lucrul ăsta? Deci în data de 10 (n. red. februarie), iar luni, pe 13 am declanşat procedura de cercetare”, afirmă Liliana Apachiţei, directorul Liceul Tehnologic Special, comuna Ştefan cel Mare, județul Neamţ.

Mai multe eleve sunt acum consiliate de psihologul unităţii şcolare. Minorele au spus că pedagogul le-ar fi făcut propuneri indecente. „Este firesc să fie afectate din punct de vedere emoţional. Ăsta este şi motivul pentru care le-am inclus în şedinţa de consiliere şi de terapie, pentru a vedea ulterior dacă sunt şi cât sunt de afectate din punct de vedere psihic şi emoţional”, spune Oana Ionescu, pshiolog la Liceul Tehnologic Special, comuna Ştefan cel Mare, județul Neamţ Cazul pedagogului de la Liceul Tehnologic Special a fost descoperit de procurorii DIICOT Neamţ în timp ce lucrau la un alt dosar, care priveşte exploatarea sexuală a unor minore de la centrele special din oraşele Roman şi Piatra Neamţ.