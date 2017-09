Clipul complet al incidentului în care Mirel Palada l-a lovit pe Mihai Goțiu a fost publicat, vineri seara, de postul B1 TV. Până la acest moment, postul de televiziune a difuzat o fotografie în care se vede cum sociologul îl trage de păr pe senatorul USR.

Mihai Goțiu a depus plângere penală împotriva lui Mirel Palada. Vicepreședintele Senatului, parlamentar USR, a depus plângerea penală după agresiunea de miercuri seara, petrecută în timpul unei pauze de publicitate.

„Am depus plângere penala. Pentru a nu mai exista dubii: am depus plângere penală împotriva lui Mirel Palada și nu am de gând să o retrag. Acesta a fost și va rămâne singurul meu mod de a mă apăra în fața agresiunilor: justiția”, a scris Mihai Goțiu pe Fabeook.

După ce în timpul primei părți a emisiunii Talk B1, moderate de Nadia Ciurlin, s-au contrat puternic, în pauza publicitară, Mirel Palada, fost purtător de cuvânt al guvernului Ponta, l-a bătut pe senatorul USR Mihai Goțiu, lovindu-l cu pumnul în zona feței.

Nadia Ciurlin a anunțat incidentul după revenirea în direct și emisiunea a continuat fără prezența celor doi.

„Din păcate pe pauza publicitară s-au întâmplat un eveniment extrem de neplăcut, domnul Mirel Palada l-a agresat fizic pe domnul Mihai Goțiu. Ne pare rău foarte rău pentru acest eveniment, din păcate au trebuit să părăsească amândoi platoul”, a anunțat Nadia Ciurlin.

Senatorul Mihai Goțiu a revenit în platoul B1TV și a explicat, în emisiunea Lumea lui Banciu, cum a ajuns să fie implicat în incidentul nefericit în care a a fost luat la bătaie de Mirel Palada.

„Ce s-a întâmplat e foarte urât și foarte nasol ca și gest în sine și ca și comportament. Acum vreau să îi liniștesc, inclusiv pe cei care s-au uitat în prima parte la emisiunea Nadiei Ciurlin și își făceau probleme și primesc non-stop mesaje și întrebări dacă sunt bine. Am pățit lucruri și mai rele, am suferit leziuni și mai dure, sunt ok, o să mă duc la IML cum ies de aici”, a spus senatorul.

„În prima parte a emisiunii, domnul Palada a intervenit de mai multe ori peste mine și am spus că acesta este unul din motivele pentru care am intrat în politică, pentru că m-am săturat de un nesimțit care intră peste tine și nu te lasă să vorbești. Nadia mi-a atras atenția la limbaj, am spus că da îmi asum acest limbaj pentru că asta este definiția de dicționar a unui comportament nesimțit.

S-a încheiat discuția și în pauză domnul Palada a spus ca nu cumva să mai îndrăznesc să spun că e nesimțit că vedem după emisiune. Și am spus că dacă va continua să intre peste mine și să nu mă lase să vorbesc voi atrage atenția că asta este comportamentul nesimțit. Moment în care a sărit, m-a lovit cu pumnul”, a spus Goţiu potrivit B1.

