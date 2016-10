O bătrână l-a omorât în bătaie pe vecinul care a vrut s-o violeze. Femeia, în vârstă de 80 de ani, din județul Vaslui susține că doar s-a apărat de cel care a încercat s-o abuzeze sexual. Bunicuța nu s-a lăsat intimidată atunci când individul a început s-o pipăie și să-i ridice fusta. Bătrâna l-a lovit cu tot ce i-a picat în mână și atunci când agresorul s-a împiediat pe scări și a căzut. Atunci, femeia i-a smuls părul din cap și l-a bătut cu cizmele în cap. Nu s-a oprit până când agresorul și-a dat ultima suflare. Acum, este târâră prin instanță și chiar poate ajunge la închisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte.

Profira Angheluță le-a pus anchetatorilor că doar s-a apărat pentru a nu fi violată de vecinul ei. Pensionara din comuna Tăcuta, județul Vaslui, și-a recunoscut fapta în fața judecătorilor, relatează vremeanoua.ro

O bătrână l-a omorât în bătaie pe vecinul care a vrut s-o violeze. Coșmarul prin care a trecut bunicuța

În instanță, bătrâna a povestit că coșmarul ei a început, după ce fiul ei a vizitat-o, împreună cu doi vecin ca să bea bere. La un moment dat, unul dintre bărbați, a vrut s-o violeze pe bătrână. Băut bine, Vasile Cazacu a vrut să profite de pensionara care rămăsese singură în casă.

„ M-a tras de fustă si a început să mă pipăie. L-am târât de cap afară din casă, l-am bătut cu cizmele de frică. M-am speriat pentru că a tras de mine. Îmi pare rău, dar nu am știut că o să moară”, a povestit, în fața judecătorilor, Profira Angheluță.

Nenorocirea s-a întâmplat în urmă cu un an, însă bătrâna spune că este încă marcată de chinul prin care a trecut. Vasile Angheluță, fiul bătrânei, a declarat că și-a lăsat mama singură pentru că s-a dus la o vecină ca să ia o sticlă cu vin. După ce s-a întors, și-a găsit prietenul plin de sânge și a sunat la 112 ca să ceară ajutor.

Medicii de la ambulanță, sosiți la fața locului, nu au putut decât să constate decesul. Bărbatul s-a stins din cauza rănilor grave.

Inițial, bătrâna nu a vrut să-i povestească fiului ei se s-a întâmplat, pentru că, spune ea, i-a fost rușine. Femeia a mărturisit că nu a vrut să-l omoare pe cel care a încercat s-o violeze. A crezut că, după bătaia încasată, Vasile Cazacu va rămâne la pământ.

Acum, femeia răspunde pentru fapta sa în fata instantei Tribunalului Vaslui, judecată în stare de libertate și așteaptă decizia magistraților.

