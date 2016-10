Oana Roman își renovează apartamentul. Cum arată locuința vedetei

Oana Roman își renovează apartamentul, după ce în urmă cu ceva timp, anunța că vrea să îl vândă cât mai repede. Vedeta și-a dorit să se mute la curte, împreună cu fetița și soțul ei, însă până acum, aceasta nu a reușit să își vândă locuința. Drept urmare, fiica lui Petre Roman s-a apucat de schimbări importante.

Oana Roman își renovează apartamentul și le-a arătat fanilor, cum arată locuința ei. Marius Elisei, soțul vedetei este cel care se ocupă de schimbările ce vor avea loc în casa acestora.

Oana Roman își renovează apartamentul și a apelat la un expert în Feng Shui

„Gata….ne- am apucat de treabă! Renovăm și redecorăm apartamentul. Și pentru ca totul să iasă perfect am apelat la Cristina Groza, expertă în Feng Shui dar și arhitecta și decorator de interior. Știu că ne va face cel mai frumos proiect, pentru ca totul sa fie în armonie! De abia aștept finalul!”, a spus Oana Roman. În urmă cu ceva timp, Oana Roman anunțase că vrea să își vândă apartamentul. Locuința, care are două dormitoare, un living imens, două băi și două terase costă 165.000 de euro. „De vreun an ne tot gândim să-l vindem. Izabela creşte. Până acum nu ne-am agitat prea tare, dar acum totul a devenit puţin presant pentru că vine vara şi vreau să reuşesc eventual să pot să-l dau şi vara să ne prindă la casă. Trebuie să o ajut şi pe mama, eventual s-o iau cu mine, dar şi să-i achit o parte din datoriile pe care le are”, a spus Oana Roman la Antena Stars.