Pelerinajul în cinstea Sfintei Parascheva are parte de o mai bună organizare, spre deosebire de haosul din ultimii ani când mii de oameni s-au călcat în picioare, în numele credinței. Peste 1.000 de pelerini s-au închinat într-o singură oră la racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva. Cel puțin asta susțin jandarmii, care au fost mobilizați la evenimentul cu o importantă dimensiune spirituală pentru creștini. Autoritățile spun că, până acum, peste 24000 de oameni au venit în pelerinaj la Catedrala Mitropolitană. Până vineri, peste 100000 de enoriași sunt așteptați să vină să se roage la Sfânta Parascheva.

O scenă ieșită din comun a avut loc în timpul pelerinajului de la Iași. O femeie, despre care rudele susțin că este posedată, a leșinat, în timp ce aștepta la coada de peste doi kilometri să se se închine la moaștele Sfintei Paracheva, relatează ziaruldeiasi.ro

Un dispozitiv de 700 de jandarmi de la Gruparea de Jandarmi Mobilă din Bacău a fost mobilizat pentru a asigura buna desfășurare a pelerinajului la Sfânta Parascheva. În prima zi de peleninaj, militarii au trebuit să acorde asistență medicală pentru 15 oameni. Este vorba despre oameni care au leșinat, după ce au stat ore-n șir la coadă, în frig, în numele credinței. La Iași sunt 6 grade în această dimineață.

Doar în prima zi, peste 10000 de persoane s-au închinat la moaștele Sfintei Parascheva, depuse în baldachinul împodobit cu flori. Printre acestea se numără peste 6000 de pelerini care au ajuns la Iași cu 110 de autocare din județul Ilfov.

„Au fost credincioşii de la Voluntari, am remarcat şi am apreciat evlavia acestora, care vin an de an cu sprijinul primăriei, şi apreciem şi faptul că o fac consecvent, şi nu doar în an electoral. Ei au la Voluntari o catedrală mare care poartă hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, este probabil cea mai mare biserică din ţară închinată sfintei“, a declarat pr. Marian Timofte, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei.