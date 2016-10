Pepenii de Dăbuleni ar putea deveni în curând o amintire pentru că oltenii se reinventează. În locul vestitelor lubenițe, au început să cultive cartofi dulci care sunt un deliciu tocmai în Coreea de Sud. Leguma e bogată în vitamine și este la mare căutare, mai ales de către cei care suferă de diabet. Motivul: cartoful dulce nu crește glicemia. În plus, specialiștii se mândresc cu o recoltă impresionantă – 30 de tone la hectar.

Marin Stamatoiu cultivă de cinci ani pepeni verzi în Dăbuleni. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, are de gând să renunțe la cultivarea celebrelor lubenițe de când a descoperit cartoful dulce.

Plana a fost deja aclimatizată în urmă cu trei ani pe terenul Staţiunii de Cercetare din Dăbuleni. Horticultorii sunt suprinși că producția de anul acesta a ajuns la aproape 30 de tone la hectar.

„Din cauza condiţiilor climatice, anul acesta am întârziat puţin recoltarea cartofilor dulci. Este o legumă perfectă pentru că are un conţinut mare de amidon, vitamina C, E, dar are şi un indice glicemic mic, iar datorită acestui lucru poate fi consumată şi de diabetici“, a explicat Aurelia Diaconu, directorul Staţiunii de Cercetare Dăbuleni.