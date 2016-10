Se anunță un weekend plin de groază și de distracție în mai multe orașe din România unde se vor organiza petreceri de Halloween.

Casa Contelui Dracula, Castelul Bran, se pregătește de una dintre cele mai tari petreceri de Halloween. Astfel, pentru noaptea de 29 octombrie, vinul roșu, votca neagră, bomboanele, ielele, dovlecii, liliecii, muzica, filmul și cortul sunt câteva ingrediente din rețeta succesului. Cine se încumetă să viziteze Castelul Bran în noaptea de Halloween, îl va cunoaște pe Vlad Țepeș, de la care va afla ce se întâmplă în fiecare colțișor al impunătorului edificiu. Și, pentru că programul începe la ora 19.00, copiii sunt bineveniți pentru a primi dulciuri.

Contele Dracula va face ceea ce știe el mai bine și va fi nemilos la ”Halloween After Party”, care are loc în cortul amplasat în Parcul Regal, la poalele Castelului Bran, petrecere care va începe la ora 21:30 și se va încheia la ivirea zorilor. Accesul minorilor la ”Halloween After Party” nu este permis. Cine nu poate participa la turul sau petrecerea de Halloween de la Castelul Bran, dar îl vizitează până atunci, va putea intra în atmosfera specifică achiziționând produse personalizate de la magazinele castelului, de la ”Colțul Vrăjitoarelor”. Se vor pune în vânzare mai multe categorii de bilete, care se vor achiziționa în seara respectivă, de la casierie: 50 lei – acces în Castel, tur nocturn cu Vlad Țepeș, jocul Contelui Dracula, vin roșu, votcă neagră, dulciuri, jocul ielelor etc și, respectiv, 150 lei doar pentru adulți – tur nocturn cu Vlad Țepeș, jocul Contelui Dracula și petrecere la cort ”Halloween After Party”.

Smiley, Antonia, Delia și Carla`s Dreams cânta la ”petrecerile vampireşti”

Zona fostului Stadion Municipal din Brașov se va transforma în City of Dracula în perioada 28 – 31 octombrie, când în această locaţie va fi organizat Dracula Halloween Festival. Evenimentul se va deschide pe 28 octombrie, la ora 19.00, cu o paradă a vampirilor pe motociclete care vor defila pe străzile Braşovului, iar seara de la ora 20.00, Antonia şi Smiley vor concerta printre vampiri, urmând ca până la miezul nopţii să fie deschis Clubul Vampirilor. Cei care vor ajunge în orăşelul lui Dracula, care va rămâne deschis de sâmbătă până luni, de la prânz până la miezul nopţii, vor putea consuma şi produse la grătar sau bere, iar copiii se vor putea distra în Dracula Kids, unde se vor organiza concursuri de decorat dovleci sau vor putea participa la şedinţe de face painting. Accesul la evenimentele din Dracula City se va face însă contracost, între 50 – 100 de lei pe zi, biletele fiind puse în vânzare pe bilet.ro.

Program City of Dracula:

Vineri, 28.10.2016

– 19:30 – 20:15 – Concert Antonia

– 20: 30 – 21:15 – Concert Smiley

– 21:30 – 24: 00 – Clubul vampirilor

Sâmbătă, 29.10.2016

– 19:30 – 20:15 – Concert Nicoleta Nucă

– 20: 30 – 21:15 – Concert Phoenix (Nicu Covaci)

– 21:30 – 24: 00 – clubul vampirilor

– 24:00 – 24:00 – Ora Vampirilor, a 25-a oră din zi

Duminică, 30.10.2016

– 19:30 – 20:15 – Concert Vanotek & Minelli

– 20: 30 – 21:15 – Concert Delia

– 21:30 – 24:00 – Discoteca vampirilor

Luni, 31.10.2016

– 19:30 – 20:15 – Concert surpriză

– 20: 30 – 21:15 – Concert Carla’s Dreams

– 21:30 – 23:30 – Noaptea vampirilor

– 23:30 – 24:00 – City of Dracula se închide

La Bistrița, sute de turiști străini, costumați în strigoi, vampiri și vrăjitoare vor bântui Castelul Contelui Dracula, din Munții Bârgăului, acolo unde l-a plasat legenda lui Bram Stoker. Romanul irlandezului, scris cu mai bine de 100 de ani în urmă, nu a fost dat uitării, cei mai înfocați fani fiind americanii care vin de ani de zile la Bistrița, pe urmele vampirului. Ei refac întregul traseu al avocatului care și-a găsit sfârșitul în castelul Contelui Dracula din Pasul Tihuța, respectând legenda.

Hotelul Castel Dracula din Pasul Tihuţa a fost inaugurat în 1983 și este construit în stilul unei case medievale. Hotelul este o construcţie realizată după romanul „Dracula”, scris de Bram Stoker, iar ideea i-a aparținut Primului Baron al Casei Dracula, Alexandru Misiuga.

Petreceri de Halloween vor avea loc și la Deva, unde vineri seară, în curtea bibliotecii județene, sunt așteptate tot felul de creaturi înfiorătoare: mumii, vrăjitoare, monștri, vampiri, schelete, fantome, la sărbătoarea de import a Halloweenului. Astfel, începând cu ora 18:00, în curtea bibliotecii județene, atmosfera va fi una cu adevărat înspăimântătoare, aici fiind amenajate decorațiuni de groază. De asemenea, petreceri „terifiante” pentru tineri se anunță, în weekend, și în mai multe cluburi din oraș.

În mai multe orașe din România, un lant de cinematografe lansează, pe 30 octombrie, o provocare înfricoşătoare tuturor iubitorilor de film: o noapte “de groază” cu filme tematice şi preţuri îngrozitor de mici. Cei care vor să aibă parte de câteva ore de senzaţii tari şi de neuitat în noaptea de 30 octombrie sunt aşteptaţi în orice cinematograf Cinema City, unde pot vedea oricare două dintre următoarele filme: “Ouija”, “Camera terorii”, “Inferno”, “Copiii domnişoarei Peregrine: Între două lumi”. Oferta e condimentată cu scene horror, fantastice, de aventuri şi de acţiune care îi vor face să strige de frică şi pe cei mai îndrăzneţi dintre cinefili, dar şi să-şi dorească să mai stea la un film.