Pilotul mort la școala de aviație din Buzău, răpus de o boală a pancreasului

Cristian Vasilică, pilotul găsit mort vineri dimineață la Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene de la Boboc, județul Buzău, a murit, după ce a fost răpus de o afecțiune a pancreasului. Căpitanul Cristian Vasilică era pilot al Escadrilei 903 Elicoptere din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni și venise la Buzău pentru a se perfecționa în vederea avansării în grad.

Medicii legiști de la Serviciul de Medicină Legală Buzău au efectuat necropsia și au ajuns la concluzia că militarul, în vârstă de 36 de ani, a decedat din cauza unei pancreatite hemoragice acute, relatează stiridebuzau.ro.

Cristian Vasilică a fost găsit mort vineri, în dormitorul său. Inițial, anchetatorii au crezut că militarul a suferit un infarct. Prietenă bună a lui Cristian Vasilică, Roxana Ciuhulescu a lăsat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook:

„Mi-e greu să scriu, să exprim durerea asta… Împreună am trăit multe momente frumoase, am zburat, am râs, am făcut echipă și acum…și acum trebuie să ne spunem adio. Aviația militară ne-a unit și ne-a făcut să vedem altfel lumea, mai frumoasă și mai veselă. Bunul meu camarad Cristian Vasilică, a zburat către cer. Dar așa sunt ei, aviatorii. Ei nu mor, ei decolează dar nu se mai întorc niciodată. Cer senin, prieten bun!”