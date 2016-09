Poveste cutremurătoare în cazul micuților omorâți de un șofer în Foltești! FOTO

Florin Octavian Iacob, de numai 8 ani, şi Marian Copăceanu, de 9 ani sunt cei doi copii din localitatea gălăţeană Folteşti care au fost omorâţi de un şofer de 23 de ani, fără permis. Micuții se jucau lângă o fântână alături de alţi doi prieteni când și-au găsit sfârștiul sub roțile mașini.

Tânărul de 23 de ani de la volan, din Târgu Bujor, conducea omașină cu numere de Bulgaria, și, din primele cercetări, se pare că ar fi făcut curse cu o altă maşină. El a intrat cu viteză în curbă, lovind copiii şi târându-i 20 de metri pe asphalt, până într-un zid al Primăriei.

,,Am auzit întâi zgomote de maşini care mergeau foarte tare. Eu am bănuit că se întreceau, aşa părea. Erau clar două maşini care în curbă aici la noi se întreceau că s-a auzit un zgomot foarte mare. Atunci am ieşit şi am văzut doar un fum şi o maşină care s-a învârtit de câteva ori şi a ajuns în şant unde s-a rupt şi stâlpul. Deabia după ce s-a aşezat praful ne-am dat seama de nenorocire”, spune Maria Grecu, martoră a tragediei.

Mama lui Octavian Florin Iacob aștepta ca micuțul să înceapă anul școlar, însă, acum, îl va conduce pe ultimul drum. I-a mai murit un copil, iar doi bărbați cu care a fost măritată s-au spănzurat.

,,Eu am pregătit băiatul de şcoală, i-am luat haine de şcoală şi acum îl îngrop. Băiatul se juca, nici nu era pe şosea. Erau lângă fântână şi apoi am auzit zgomot şi mi-au spus că e mort…şi l-am văzut. E al doilea copil care îmi moare, unul a fost bolnav. Am avut şi doi soţi care s-au spânzurat, iar acum cu al treilea, care lucrează la Tulcea, am băiatul ăsta de a murit sub roțile mașinii ăstuia de a fugit”, spunea plăngînd Maria Iaocob, mama lui Octavian Florin Iacob.