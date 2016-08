Povestea pensionarului care a donat 21.000 de euro pentru două incubatoare. „Banii i-am avut pentru că am vândut o casă în Anglia”

Ion Mihai Giuran, pensionarul în vârstă de 86 de ani care a donat Secţiei de Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina două incubatoare pentru nou-născuţii aduşi pe lume înainte de termen a impresionat pe toată lumea. Nu numai pe medici şi pe cei din conducerea spitalului. Bătrânul a donat banii din vânzarea unui apartament pe care îl avusese în Anglia, unde a fost profesor timp de 30 de ani.

Mihai Ion Giuran locuieşte într-un apartament modest din Slatina. Peste tot sunt numai cărţi. Vrea însă să le doneze şi pe acestea. Nu are familia, nu a avut niciodată. „Am văzut la televizor că este nevoie de aceste incubatoare. M-am dus la spital şi am vorbit cu medicii. Iniţial am vrut să donez bani pentru unul singur, dar când am văzut că este mare nevoie am donat pentru două. Eu am vândut un apartament în Anglia şi am avut bani. Eu nu mai am ce să fac cu banii. Sunt foarte bătrân. Nu am pe nimeni”, povesteşte fostul profesor de engleză.

Bătrânul este supărat pe sistemul medical din România. „Peste tot sunt numai hoţi, numai corupţi. Nu se interesează de ţara asta, de ce le trebuie copiilor care mor în spitale”, mai spune bătrânul.

Mihai Ion Giuran s-a născut la Piatra-Olt în 1930, dar a urmat cursurile Universității din Iași, fiind apoi, la terminarea studiilor, încadrat profesor la Liceul „Radu Greceanu” Slatina, notează Gazeta Nouă. A avut însă o viaţă grea, trecând timp de 14 ani prin puşcăriile comuniste, reușind cu greu, și cu sprijinul prietenilor săi englezi şi americani, să plece la Londra.

Ororile pe care le-a trăit în temnițele comuniste l-au convins că, atunci când va putea, este bine să ajute, mai ales că nu a reușit să își întemeieze o familie și să aibă urmași.

Mihai Giuran a revenit în România la 3 ani după Revoluție, aflând ulterior, studiind arhivele CNSAS, că avea 23 de dosare de câte 500 de pagini din perioada petrecută la Londra.

Printre actele sale de caritate se numără ajutorul acordat în 2002 Bibliotecii Judeţeane „Ion Minulescu”, unde a fost înfiinţată o secţie de limbă engleză, prilej cu care a donat peste 350 de volume.