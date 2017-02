Poze de Valentine’s day, 14 februarie, o zi importantă pentru toți îndrăgostiții din lume. Când ești lângă el/ea totul se transformă într-o poveste de dragoste iar cel mai firesc cuvânt pe care îl poți spune este Te Iubesc. Însă, se găsesc soluții și pentru cei care sunt departe de persoana iubită.

Poze de Valentine’s day, pentru a-ți surprinde iubitul sau iubita de Ziua Îndrăgostiților, au luat cu asalt spațiul virtual. De la imaginile cu trandafiri roșii, până la ursuleți sau desene amuzante, toate pot fi o sursă de inspirație pentru a-i aduce zâmbetul pe față persoanei de care ești îndrăgostit. Cele mai căutate imagini sunt cele care conțin și un mesaj.

Poze de Valentine’s day pentru iubiți și iubite

„Meriţi tot ce-i mai bun pe lumea asta! Te iubesc atât de mult! Mă ajuţi întotdeauna, ai grijă de mine şi mă iubeşti… Te iubesc atât de mult! Să avem un Valentine’s Day fericit!”

„Daca ai fi o lacrima, nu as mai plange, de frica sa nu te pierd”

” Ai intrat în viaţa mea ca un înger trimis de Dumnezeu! Suntem o singură inimă! Viaţa mea este plină de lumină, culoare şi de iubire. Te iubesc! Să avem un Valentine’s Day fericit!”

În Danemarca și Norvegia 14 februarie este cunoscută ca „Valentine’s day”. Nu este sărbătorită pe o scară largă, dar mulți oameni își fac timp pentru a petrece într-un mod romantic cu partenerul de viață sau trimit o felicitare unei iubiri secrete.

În România, sărbătoarea tradițională pentru iubiți este Dragobete care este sărbătorită pe 24 februarie. Numele vine de la un personaj din folclorul românesc care se presupune că ar fi fiul Babei Dochia. Etimologic, o parte din numele de Dragobete poate fi găsit și în cuvântul romanesc dragoste.

România a început să sărbătorească și Valentine’s Day, deși deja avea prin Dragobete o sărbătoare tradițională. Aceasta a dus la un val de critici din partea mai multor grupuri, persoane reputate, instituții.

Valentine’s Day este ziua în care cei îndrăgostiți celebrază iubirea și fiecare încearcă să arate cât de mult ține la persoana iubită. Pentru cei care nu știu când e Valentine’s Day 2017, Libertatea.ro le spune totul despre această sărbătoare.

Valentine’s Day 2017 are loc pe 14 februarie, ca în fiecare an. Și deși dragostea trebuie sărbătorită în fiecare zi de către cei care o simt, această zi este un prilej în plus de a spune ”Te iubesc” și a face gesturi frumoase. Cel mai important este să nu uiți când este Valentine’s Day 2017, pentru a avea timp să-ți surprinzi plăcut partenerul.