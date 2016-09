Premierul Dacian Cioloş prezintă luni în Parlament starea economiei

Premierul Dacian Cioloş prezintă, luni, în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, situaţia economică a României, invitaţia fiind făcută de grupul parlamentar PSD, care i-a cerut primului-ministru că arate care este situaţia economică reală a ţării, inclusiv nivelul de colectare a taxelor, deficitul bugetar, deficitul de cont curent, deficitul comercial şi creşterea economică estimată care stă la baza execuţiei bugetare.

Potrivit stenogramei şedinţei BIrourilor reunite, preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a propus ca premierul să îşi prezinte documentul luni, la ora 14.00.

”De ce nu-l invităm la ora 14.00, domnule Iordache? Ca să nu stea cu sufletul la gură”, a spus Tăriceanu, după ce iniţial se propusese ora 14.30. Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, Ciprian Bucur, a confirmat faptul că ora 14.00 este una rezonabilă, în condiţiile în care premierul Cioloş pleacă în aceeaşi zi în Statele Unite ale Americii.

”Noi, luni, avem şedinţă de Guvern. În considerarea faptului că premierul pleacă la ora 17.00 la New York, am aprecia dacă ora 14.00, cea propusă de dumneavoastră, ar fi şi ora care va fi votată de către Birourile permanente. Deci, ora 14.00 este o oră la care premierul are toată disponibilitatea să participe”, a spus Bucur.