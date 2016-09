Primarul din Câmpina, plasat sub control judiciar. Edilul a cerut mită

Primarul municipiului Câmpina este acuzat de fapte de corupție de procurorii DNA de Ploiești. Edilul Horia Tiseanu ar fi cerut un procent din valoarea unui contract de lucrări pentru ca o anumită firmă să câștige licitația. În plus, primarul a folosit în interes personal o limuzină care a cerut să fie cumpărată din fondurile Poliției Locale Câmpina, instituție pe care o are în subordine. Tiseanu a fost plasat sub control judiciar pentru abuz în serviciu și luare de mită.

Procurorii anticorupție susțin că, în cursul anului 2014, primarul Horia Tiseanu a pretins de la reprezentantul unei firme o ”atenție”. Mai exact, 10 la sută din valoarea unui contract de lucrări, estimat la 317.817 de lei. Așa că edilul a primit efectiv suma de 17.000 de lei, potrivit DNA.

„În schimbul acestor bani, inculpatul a facilitat firmei omului de afaceri câștigarea selecției de oferte (la cererea primarului Tiseanu Horia Laurențiu au fost întocmite alte 2 oferte la prețuri superioare, fapt ce a asigurat desemnarea ca și câștigătoare a ofertei societății reprezentate de omul de afaceri) și a procedat la aprobarea încheierii contractului respectiv", au menționat procurorii DNA.

Mașina Poliției Locale, folosită de edil după bunul plac

În același an, Tiseanu a apelat la ajutorul a trei suspecți implicați în dosar. Atunci, a dispus cumpărarea unei mașini de lux pe care să o folosească în interes personal, prin încălcarea legii.

Procurorii DNA au indicii prin care susțin că mașina a fost cumpărată din fondurile alocate Poliției Locale Câmpina. Instituția fără personalitate juridică se afla în subordinea directă a primarului Tiseanu. Edilul s-ar fi folosit de acest tertip pentru că Primăria Câmpina nu avea dreptul de a achiziționa autoturisme pentru folosință proprie.

„Pentru a păstra o aparență de legalitate, au fost întocmite două facturi pentru cumpărarea autoturismului, ambele emise de societatea reprezentată de suspectul Micu Costin-Octavian, în valoare totală de 131.600,66 lei (79.802,20+51.798,46 lei), echivalent al sumei de 29.654 euro. Ulterior, documentele respective au fost înregistrate în contabilitatea instituției publice în conturi separate, cu consecința aparentei respectări a pragului valoric legal de 18.000 de euro, în contextul în care s-a considerat că o achiziție în această limită ar fi fost legală (este de menționat că potrivit O.U.G. 34/2009, cu completările ulterioare, instituțiilor publice li se interzisese la acea dată însuși dreptul de a achiziționa autoturisme)”, mai arată procurorii.

Achiziție ilegală, cerută de primar

Conform anchetatorilor, Tiseanu a prejudiciat bugetul local. Totodată, prin folosirea ilegală a autoturismului, a implicat în afacerea oneroasă și societatea reprezentată de suspectul Micu Costin-Octavian. Motivul: achiziționarea autoturismului a fost făcută prin încălcarea prevederilor legale.

De altfel, aceste nereguli au fost semnalate și de inspectorii Curții de Conturi într-un raport întocmit în cursul anului 2015.

Pentru toate aceste fapte, procurorii DNA au decis să-l plaseze pe Horia Tiseanu sub control judiciar timp de 60 de zile. În tot acest interval, Tiseanu nu își va putea excercita funcția de primar al municipiului Câmpina.

În același dosar, procurorii anticorupție au mai dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții Gheorghe Ecatrinescu, la data faptei director economic în cadrul Primăriei municipiului Câmpina, Carmen Daniela Gheorghe, la data faptei director executiv în cadrul Poliției Locale Câmpina, și Costin-Octavian Micu, reprezentant legal al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

