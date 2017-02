Primul român care a traversat înot Canalul Mânecii vrea să înoate 60 de zile de-a lungul Dunării. Hunedoreanul Avram Iancu se pregăteşte, astfel, de o premieră mondială.

El intenționează parcurgă Dunărea înot, fără să poarte costum de neopren ori alte accesorii folosite de înotători, conform Mediafax.

Avram Iancu, de profesie bibliotecar, în vârstă de 41 ani, a precizat că vrea să transpună în realitate aventura personajului principal din romanul „Pilotul de pe Dunăre”, al lui Jules Verne. El vrea să înoate, astfel, 2.860 de kilometri.

„Această nouă provocare s-a născut în Biblioteca Municipală Petroşani, unde lucrez ca bibliotecar. Citind romanul celebrului Jules Verne „Pilotul de pe Dunăre”, o călătorie fascinantă, personajul principal al romanului şi-a propus să parcurgă cu barca întregul curs al Dunării exact cu o sută de ani înaintea naşterii mele, am zis de ce nu să dau viaţă acestui roman, în mod mult mai spectaculos şi mai greu. Este o premieră mondială acest lucru, voi înota fără costum de neopren. E o idee născută dintr-un orgoliu patriotic, să spun aşa. Îmi doresc să atrag atenţia lumii întregi asupra Deltei Dunării care este unică şi de care trebuie să avem cu toţii grijă”, a declarat Avram Iancu.

Avram iancu vrea să-şi înceapă aventura pe 20 iunie în Munţii Pădurea Neagră şi speră să ajungă în Portul Sulina pe 20 august 2017. Pentru aceasta, hunedoreanul a început să se pregătească încă de la 1 decembrie, anul trecut.

El este, de altfel, primul român care a traversat înot Canalul Mânecii, purtând doar slipul şi o cască. Reuşita sa din august 2016 a venit după 18 ore de înot continuu.

„A fost o experienţă deosebit de interesantă din toate punctele se vedere, în acelaşi timp a fost şi foarte dificil. Imaginaţi-vă ca 62 de kilometri să îi străbat în înot, chiar dacă între cele două maluri sunt doar 34 kilometri în linie dreaptă, eu i-am parcurs în 18 ore de înot continuu, în nişte condiţii deosebit de dificile. Acolo este o apă mişcătoare din toate punctele de vedere, atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Mă refer la valuri foarte mari, de intensitate variabilă, şi, în acelaşi timp, curenţii marini, care sunt foarte puternici. Mai aveam doar trei kilometri până la mal şi am fost împins de un curent din partea dreaptă aşa de puternic încât direcţia mea de deplasare s-a schimbat la 90 de grade. În plus, sunt foarte multe meduze care au efect paralizant asupra locului atins. Pe parcusul zilei am avut un soare strălucitor, dar odată ajuns în noapte am plătit tribut pentru că am făcut insolaţie iar temperatura care şi aşa era foarte scăzută, eu o resimţeam şi mai rece”, a povestit hunedoreanul.

Avram Iancu a avut, sâmbătă, o întâlnire cu publicul craiovean, întâlnire găzduită de Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei.