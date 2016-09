Protest împotriva lui Gabriel Oprea, în fața Parlamentului

Un protest împotriva lui Gabriel Oprea va avea loc joi seară, în fața Parlamentului. Oamenii sunt nemulțumiți după ce Senatul a votat împotriva începerii urmăririi penale față de Gabriel Oprea. Protestul a fost inițiat pe Facebook și va avea loc joi seară.

Pe Facebook a fost creată o pagină intitulată „Oprea, eşti cercetat, trebuie să fii judecat”, iar sute de persoane au anunțat că vor fi prezente la protestul care va avea loc joi, în fața Senatului, la ora 18:00.

Gabriel Oprea a scăpat de urmărirea penală, după ce senatorii au votat lumi împotriva cererii DNA. Au fost 73 de voturi împotriva cererii DNA și 45 de voturi pentru. Șase voturi au fost anulate. Procurorii DNA au cerut la începutul lunii începerea urmăririi penale pe numele lui Gabriel Oprea, acuzat de omor din culpă în cazul morții polițistului Bogdan Gigină.

Votul din Senat l-a nemulțumit pe președintele Klaus Iohannis. „Vinovăția unui om nu se stabilește printr-un vot, ci de către o instituție de judecată. Așadar, ar trebui depășită această etapă dacă vrem să luăm în calcul sănătatea unui sistem democratic normal și al statului de drept. Un stat de drept înseamnă că nimeni nu poate să fie mai presus de lege”, a spus Mădălina Dobrovolschi, purtătorul de cuvânt al președintelui.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a comunicat, marți, că respingerea cererii de începere a urmăririi penale față de Gabriel Oprea de către Senat a blocat ancheta penală cu privirea la infracțiunea de ucidere din culpă.

Tot marți, mama lui Bogdan Gigină a publicat un mesaj cutremurător pe Facebook, în care a rememorat seara în care fiul ei a suferit accidentul mortal.

„În momentul în care am intrat în spitalul Universitar am avut impresia că toată lumea mă cunoaşte. Cel de la intrare m-a întrebat: „Sunteţi mama poliţistului accidentat? Mi-a arătat uşa unde copilul meu era resuscitat. Am intrat şi acolo am găsit un copil, copilul meu complet desfigurat, cu gâtul retezat, cu chipul plin de sânge, pardoseala era plină de sânge; M-am prăbuşit la picioarele lui, sărutându-le şi strigându-l. Încă avea şosetele ude în picioare”.