Raluca Prună: „Am mințit la CEDO că am asigurat buget pentru şapte penitenciare”

Raluca Prună, ministrul Justiției, a spus în ședința de joi a CSM că a mințit în fața CEDO atunci când a spus că are buget pentru de aproape un miliard de euro pentru şapte penitenciare, deşi în realitate Guvernul nu avea această sumă.

Raluca Prună a spus în fața CEDO că există buget de câte 150 de milioane pentru șapte penitenciare, adică aproape un miliard de euro, însă a recunoscut că, în realitatea, Guvernul nu dispune de această sumă.

“Ştiţi cum e, domnule judecător, ca la penitenciare, unde eu m-am dus şi am minţit la CEDO şi spun bine minţit la CEDO, că eu am crezut că dacă mi se dă o hârtie sub semnătura cuiva din statul român… Deci eu am minţit acolo spunând că noi am asigurat buget pentru şapte penitenciare a câte 150 de milioane pentru fiecare penitenciar, ergo aproape un miliard de euro, dar astea erau nişte bune intenţii, pentru că în realitate în buget noi nu avem aceşti bani. Aşa s-a întâmplat şi cu investiţiile. Pe mine nu mă costă nimic şi pe niciun ministru să facem o foaie foarte frumoasă, să spunem că ne trebuie două miliarde de euro ca noi să avem o infrastructură de top în România, dar câtă vreme nu ai acoperire în buget, lucrurile astea nu se vor întâmpla. Deci acest guvern, pe care mă simt obligată să îl apăr nu neapărat pentru că fac parte din el, acest guvern a moştenit asta, o colecţie de bune intenţii. Şi a trebuit eu să ies să spun că nu pot să fac şapte penitenciare, că nu am bani (…)”, a declarat Raluca Prună, joi, potrivit Mediafax.

Declaraţiile ministrului Justiţiei au venit în contextul în care în plenul CSM se discuta despre amânarea investiţiilor pentru sediile de instanţe, după o intervenţie a judecătorului Horaţius Dumbravă care reclama un semi-blocaj instituţional.

Ministrul Justiţiei nu a oferit mai multe date despre contextul în care a făcut declaraţiile la CEDO şi nici când s-a întâmplat exact evenimentul. Potrivit unui comunicat de presă emis de CEDO, Raluca Prună a vizitat Curtea în data de 14 iunie 2016.

România a fost deja notificată de CEDO să îmbunătățească condițiile din penitenciare, altfel va fi obligată să dea peste 80 de milioane de euro de euro amendă.

„Există un precedent în Italia, nu am fi primii. Italia a fost nevoită să plătească 8 euro pe zi pentru fiecare deţinut, pe toată perioada de detenţie. Aproximativ 78 de milioane de euro pe an celor deţinuţi. În România ar putea fi 4 euro pe zi la 28.000 de persoane, după estimările noastre ar fi 80 de milioane de euro pe an pentru neconformitatea condiţiilor din penitenciar”, spunea Raluca Prună, în primăvară.