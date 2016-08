”Regele” trenurilor a ajuns în Sinaia GALERIE FOTO

Orient Express-ul, cel mai celebru tren al tuturor epocilor, a poposit astăzi în gara din staţiunea Sinaia pentru ca turiştii străini, veniţi din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, să viziteze Castelul Peleş. Călătoria are loc o singură dată pe an între continentele Europa şi Asia.

Regele trenurilor a intrat în gara din staţiunea Sinaia pe muzică de fanfară, însă cu o întârziere de o oră. Dar turiştii străini nu s-au supărat. Pentru cei 85 de pasageri, călătoria cu Orient Expres este una memorabilă. Deşi vagoanele au o vechime de mai bine de 100 de ani, vestitul tren este un adevărat hotel de 5 stele, iar locurile au fost rezervate chiar şi cu doi ani în urmă. Chiar dacă preţul unui bilet se apropie de 10000 de euro.

„Trenul este foarte elegant şi impresionant. Călătoria în sine este una fascinantă pentru că ai alături un echipaj extrem de amabil şi oameni veniţi din toate colţurile lumii cu care te împrieteneşti în timpul călătoriei şi alături de care te simţi foarte bine. Doi ani şi jumătate am stat pe lista de aşteptare pentru a avea parte de această experienţă unică şi s-a meritat. Totul este încântător, mai ales mâncarea. Aceasta este una dintre acele călătorii fabuloase pe care trebuie să le faci măcar o dată în viaţă”, a spus Bryan din Anglia.

Călătorii din Orient Express beneficiază de servicii de lux, de cea mai fină bucătărie şi de o atmosferă specială. Trenul este un adevărat hotel pe roţi: cu vagoane-restaurant, bar, salon şi vagoane de dormit. În vagoane mobiliarul este din lemn de mahon, ferestrele din cristal autentic, iar vitrariile din sticlă de murano.

„Facem această călătorie o dată pe an şi este una istorică. Toţi pasagerii şi-au rezervat această călătorie datorită trenului şi a istoriei sale. Ei s-au îmbarcat în Paris şi am trecut ieri prin Ungaria şi Budapesta, iar acum am intrat în România şi este încântător să descoperi peisajele frumoase şi mai ales Castelul Peleş”, a povestit Bruno Janssens, senior manager Orient Express.