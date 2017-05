România anului 2020. De ce are nevoie țara noastră pentru o dezvoltare economică serioasă și care sunt planurile autorităților

Planuri optimiste ale autorităților pentru România anului 2020. Se preconizează că vom avea aproximativ 670.000 de întreprinderi mici și mijlocii, fața de aproximativ 474.000, în decemberie 2013, scrie Ziarul Financiar în ediția online. Valoarea brută a IMM-urilor va crește și ea până la 38 de miliarde de euro. Adică cu 11 miliarde mai mult față de 2013, ceea ce reprezintă o creștere care se ridică la aproape 42%.

Potrivit estimărilor, industria alimentară, producția de filme, IT-ul, zona de cercetare-dezvoltare sau producția de îmbrăcăminte și încălțăminte sunt numai câteva dintre domeniile în care se va investi masiv.

O economie sănătoasă se susține pe investiții în infrastructură

Însă, pentru o dezvoltare economică sănătoasă, România are nevoie de investitii masive în infrastructură, este de părere Cezar Rapotan, CEO-ul celei mai mari companii de distribuție de materiale de construcții din România. Iar veștile sunt încurajatoare și la acest capitol. Numai pentru acest an, Ministerul Transporturilor are un buget de 13,761 miliarde de lei – în creștere cu peste 60% fața de 2016, scrie Agerpres.

IMM-urile, 70% din PIB-ul României

Strategia pentru IMM-uri de mai sus a fost publicată în Monitorul Oficial în luna octombrie a anului 2014 și a inclus pentru prima data o listă cu 26 de domenii de investiții care oferă oportunități clare de creștere și dezvoltare. Potrivit estimărilor făcute de specialiști în 2014, până în 2020, raportul IMM-urilor la formarea PIB-ului României ar trebui să ajungă la 70%, fenomen ajutat și de faptul că microîntreprinderile și firmele medii se vor dezvolta și vor ajunge astfel companii medii, respectiv mari.

IT-ul, laserul de la Măgurele și fenomenul Local Kombat

Domeniul IT este dat ca exemplu de Guvernul României în strategia de dezvoltare până în 2020, țara noastră reușind să aibă produse globale – cum este BitDefender, producător local de soluții antivirus – chiar dacă programatorii sunt plătiți la nivelul Europei de Est. Tocmai de aceea, digitalizarea și comerțul electronic sunt evidențiate ca domenii cu oportunități mari la export, la fel ca zona de cercetare și dezvoltare.

Laserul de la Măgurele este dat și el ca exemplu, având potențial de a atrage cereri din alte industrii, cum ar fi cel medical.

Nici cinematografia sau fenomenul Local Kombat nu au fost trecute cu vederea, autoritățile din România fiind de părere că au potențial de a atrage oameni din toată lumea.

Dacă scenariile făcute de autorități la final de 2014 sunt prea optimiste e greu de spus, din moment ce încă nu s-a tras linie. Cert este că, la jumătatea lui 2016, economia locală se sprijinea pe cele peste 600.000 de IMM-uri, scrie zf.ro, care plăteau taxe și impozite pentru 2,5 milioane de angajați. Asta în condițiile în care, la începutul lui 2015, numărul întreprinderilor mici și mijlocii active era de doar 426.295. Fapt care ne situa pe locul 17 în Uniunea Europeană, scrie mediafax.ro.

Sursă foto: Shutterstock.com