Românii care lucrează în străinătate se întorc în ”țările adoptive”. ”Salariul minim din România îl câștig în trei zile în Spania”

Cum luna august se apropie de final, și concediile românilor care muncesc peste hotare sunt aproape gata, iar cei care au venit în țară încep acum să plece la locurile de muncă din țările de adopție.

Autocarele firmelor de transport internaţional cu destinaţia Spania sunt, de câteva zile, pline. Românii care lucrează peste hotare și-au făcut bagajele, și-au luat rămas bun de la apropiați până la sărbătorile de iarnp, și au plecat către locurile de muncă unde, spun ei, în trei zile câștigă echivalentul salariului minim din România.

O femeie din Bistriţa, trecută de prima tinereţe, a povestit pentru timponline.ro, că a venit în România doar ca să cumpere o casă pentru copii și că luna august şi-a petrecut-o alergând de la o instituţie la alta ca să legalizeze tranzacţia.

„Locuiesc în Spania la Roquetas de Mar, îmi îngrijesc nepoţii. Am venit acasă să cumpăr o casă pentru fata mea şi am cam avut de umblat. Vai, ce cozi! Şi nu vorbesc frumos. E diferenţă de la cer la pământ faţă de străinătate. Acolo se fac programări la ora cutare şi te duci şi te ia. Aici trebuie să stai”, a spus femeia.

O adolescentă, Roxana Cocoş (19 ani), şi-a petrecut vacanţa la bunica, iar acum se întoarce la părinţii ei care locuiesc tot în Roquetas de Mar.

„În vacanţă a fost foarte frumos, nu aş mai merge, dar trebuie să mă întorc la părinţii mei. În România e cel mai frumos pentru că aici îmi sunt toţi prietenii. Acolo am fost un an la şcoală, dar nu mi-a prea plăcut şi am renunţat. Părinţii mei lucrează la un solar. E foarte greu. E o căldură insuportabilă şi trebuie să stai aplecat”.

O altă familie de bistriţeni e împărţită în trei ţări: femeia lucrează în Ungaria într-o fabrică de textile, bărbatul trăieşte în România, iar copiii sunt în Spania, aşa că s-a dus să-i viziteze.

„De şase ani, eu lucrez în Ungaria la o ţesătorie. Am lucrat la Sărata, dar s-a închis firma noastră şi am plecat că se plăteşte mai bine. Mi-e dor de casă, dar ce să facem? Copiii se descurcă foarte bine în Spania că altfel nu mergeau. Am două fete acolo, de peste 10 ani sunt acolo, acum s-a dus şi băiatul”.

Spre Spania s-au îndreptat şi câţiva tineri care lucrează în domeniul maselor plastice.

„Viaţa în Spania e mai bună. Câştigăm undeva la 1500- 2000 de euro pe lună. Venim acasă doar în vacanţe fiindcă e mai frumos acasă, însă banii sunt mai frumoşi ca aici. Putem trăi foarte bine cu banii aceştia. Nu ne plângem”, a spus un tânăr.

Un bărbat care a plecat la rândul lui spre Spania a declarat, pentru sursa citată, că pleacă cu inima grea.

„Ce să facem aici, în România asta a noastră? Dacă am schimba tot guvernul, mulţi ne-am retrage acasă, dar ce să afcem cu 1500 de lei? Îi câştigăm acolo în trei zile. Avem şi copii la şcoală. Nu ne permitem să-i întreţinem cu banii câştigaţi aici. Dacă am schimba tot guvernul ăsta, poate, poate… Ştiu că românii nu prea merg la vot. Tocmai de-asta profită politicienii că ne-au dat frâu liber să plecăm în toată lumea asta şi pe bătrâni îi cumpără cu o găleată ca să-i voteze iar. Asta e!”.

Sursa foto: timponline.ro