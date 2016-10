Deși s-a confruntat cu o boală care face ravagii în rândul femeilor din România, maladie care în urmă cu mai mulți ani i-a răpus mama, Celestina a găsit forța necesară pentru a merge mai departe, pentru a învinge cancerul și pentru a da naștere unei superbe fetițe pe care și-a dorit-o dintotdeauna.

Există povești de viață, ale unor oameni absolut normali, dar foarte optimiști, care merită spuse tocmai pentru a încuraja și demonstra și altora că bolile grave se pot vindeca. Bucureșteanca Celestina Cobzaru face parte dintre acele persoane care au ceva de transmis. Are 40 de ani și zâmbește tot timpul. A făcut-o chiar și atunci când a aflat, în iarna anului 2011, în urma unui examen ecografic de rutină, că formațiunea pe care medicii i-au descoperit-o la sân este posibil să fie o tumoră malignă.

Chiar dacă în urmă cu 29 de ani și-a pierdut mama fix din cauza acestei maladii, femeia a reacționat extrem de bine la aflarea diagnosticului. A luat-o ca pe o provocare a vieții, peste care și-a propus să treacă cu ajutorul unor medici buni. Ascultând de sfatul acestora, în ianuarie 2012, Celestina s-a operat. Susținută de soț, a intrat în sală pregătită să-și piardă un sân. Ținea în mâini o proteză pentru a-l înlocui. Și asta pentru că medicii îi explicaseră că este posibil să se întâmple acest lucru în cazul în care tumoara s-ar fi extins mai mult decât arătase ecografia.

A devenit mamă după ce a învins cancerul

În clipa în care s-a trezit din anestezie, fiecare persoană care intra la ea, fie medici, fie asistenți, îi spunea că sânul este la locul lui. ”Eram buimacă și nu-mi dădeam seama ce-mi spun. M-am bucurat însă foarte tare când am realizat că nu a fost necesară o mastectomie”, își amintește femeia.

După intervenția chirurgicală au urmat curele de citostatice și radioterapie. Ajunsă deja la 38 de ani, Celestina care de-a lungul timpului și-a dorit foarte mult un copil, s-a gândit că nu i-a fost sortit să fie mama și s-a resemnat, oarecum. Însă, în iarna lui 2014, când credea că de fapt a intrat în pre-menopauză, femeia a primit cel mai frumos dar.

”Împinsă de la spate de o colegă, am făcut un test de sarcină. Nu prea știam să le interpretez și am crezut că e defect când am citit pe prospect că două linii înseamnă că ești însărcinată. A două zi însă, când am primit confirmarea medicului specialist, am plâns de bucurie”, povestește femeia.

A avut o sarcină frumoasă și ușoară și, după nouă luni, a născut o fetiță care poartă numele bunicii materne, Otilia. Împlinită și fericită mai mult ca oricând, femeia crede că optimismul și buna dispoziție plus încrederea deplină în medicii pe care îi alegi să te trateze sunt armele care te ajută să ieși învingător din lupta cu boala.

“Dorinta mea puternică, după experiența pe care am avut-o este aceea de a-mi spune povestea pentru a da speranță. Vorbele mele sper să cântărească ceva, dat fiind că am trait eu însămi experiența unei operații, a chimioterapiei, a radioterapiei, a hormonoterapiei, nefiind un simplu om care doar empatizează, ci unul care știe cu ce se confruntă persoanele diagnosticate cu cancer de sân. Mi-ar plăcea ca povestea mea să rămână în mintea oamenilor, să însenineze frunți și să se decidă că trebuie să spere, că va fi bine, așa cum a fost și pentru mine”, a conchis Celestina.