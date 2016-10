Cu toate că la vârsta de 20 de ani o bălăceală cu prietenii, pe unul dintre ștrandurile Capitalei, l-a lăsat paralizat de la brâu în jos, Tavi Ivat și-a demonstrat atât lui, cât și întregii lumi că și oamenii cu dizabilități pot ajunge pe un podium, pot face un sport care le place și, mai mult decât atât, pot participa la Jocurile Paralimpice, alături de campionii lumii.

Avea gânduri mari… era student la Drept și visa să ajungă procuror criminalist. Însă tot ce și-a propus s-a năruit într-o clipă, în acea zi călduroasă de vară când, după o săritură în cap în lacul Herăstru, în care se scăldase de nenumărate ori până atunci, și-a secționat coloana și a rămas paralizat de la brâu în jos. Nu i-a fost deloc ușor să o ia de la capăt, într-un scaun cu rotile, la frumoasa vârstă de 20 de ani. A fost nevoit să învețe să se descurce în cu totul alt mod decât o făcuse până atunci. Și cum ambiția nu și-a pierdut-o nici o secundă, a reușit.

Tavi Ivat s-a apucat de înot

În urmă cu aproximativ patru ani, Tavi s-a apucat de înot. Încet, încet, pasionat de acest sport, a început să participe la diverse concursuri. Își dorea mai mult decât atât, motiv pentru care a decis să ia legătura cu Comitetul Patralimpic Român pentru a putea participa la competițiile naționale și internaționale. A fost probabil cea mai bună decizie pe care a luat-o pentru că, nu numai o dată, a câștigat mult râvnita medalie de aur. Gustul competițiilor și al podiumurilor pe care a urcat l-au făcut să-și dorească să ajungă la Jocurile Paralimpice de la Rio. A muncit extrem de mult, însă a meritat.

Tavi Ivat: „Am stat alături de toți campionii mondiali”

La începutul lunii septembrie s-a urcat în avion, alături de alți 11 sportivi (din șase sporturi diferite) și a decolat spre Rio, la Jocurile Paralimpice 2016. “A fost o experiență de neuitat, poate cea mai frumoasă de până acum. Nici în prezent nu-mi vine să cred că eu, Octavian Ivat, am dat mâna și am stat alături de toți campionii mondiali. Din păcate, nu m- am întors cu nici o medalie, însă cu siguranță la următoarea paralimpiadă voi obține una”, spune Tavi.

Probabil că dacă ar fi făcut sport de performanță, ar fi reușit să obțină un loc pe podium. Însă nu-și permite să demisioneze de la locul de muncă pentru a se putea antrena, ca toți sportivii care se respect, de două ori pe zi. Și asta pentru că are nevoie de un salariu pentru a putea trăi decent. Chiar și așa, Tavi este numărul 9 mondial, la proba de 50 și 100 metri natație, în condițiile în care cu doar trei luni înainte de a pleca la Jocurile Paralimpice, a fost nevoit să-și schimbe antrenorul.

Nu este mulțumit pe deplin de acest loc 9 pe care îl deține. Spune că nu este de ajuns și că trebuie să muncească mai mult pentru a ajunge și mai sus.

