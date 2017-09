Tibi Ușeriu a participat pentru a treia oară la Tor Des Geants, în Alpi. Starea de sănătate a bistrițeanului i-a dat atletului bătăi de cap încă de la începutul competiției. Acesta a fost nevoit să abandoneze după doar 81 de km.

Tibi Ușeriu și-a încercat norocul și limitele pentru a treia oară la Tor Des Geants, o teribilă competiție care are loc an de an în Alpi și care presupune parcurgerea a 330 de kilometri în 150 de ore.

Sportivul a mai participat de două ori la acest ultramaraton, anul trecut organizatorii renunțând la competiție chiar în mijlocul acesteia, din cauza condițiilor meteo, care ar fi putut pune în pericol sănătatea și chiar viața concurenților. Acesta nu a reușit nici prima dată să finalizeze cursa, scrie bistriceanul.ro

at. A trebuit să fiu rațional și să mă retrag din cursă. Există în viață câteva lecții pe care ne încăpățânăm să refuzăm să le învățăm și să ni le asumăm cum se cuvine: nu controlăm lucrurile, deși tare mult ne-ar plăcea 2. corpul ne poate trăda când ne e lumea mai dragă, deși nu ne-o dorim defel 3. avem nevoie de eșec, de ratare, fiindcă cele mai importante lucruri de acolo le învățăm, nu din coronițe, premii și mângâieri pe creștet. 4. smerenia în exces n-a făcut rău nimănui, niciodată, oricât de dureros ar fi drumul care trece către ea. 5. numai de jos te poți ridica cu adevărat, deși nimeni nu își dorește să ajungă acolo. Vă mulțumesc tuturor pentru încredere, empatie, susținere. Vă mulțumesc pentru mesaje. V-am simțit lângă mine. E vremea să privim din nou înainte. Dictonul rămâne valabil: Până la capăt! Și succes băieților rămași în cursă. Tibi„, a scris Tibi Ușeriu pe contul de socializare.

„Tor de Geants 2017 m-a îngenuncheat din nou exact când eram cel mai încrezător în forma și antrenamentele mele. E ironică povestea. N-am răcit la -50 de grade la Cercul Polar, în schimb m-a făcut praf o amigdalită infectată la un final glorios de vară. Mi-am zis că nu mă poate împiedica o răceală severă. Mi-am zis că doar n-o fi ea mai rea ca blocajul renal de anul trecut. Și uite că s-a întâmpl

