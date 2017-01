Cătălin Lihor, un bărbat din județul Vaslui, urmărit internațional pentru furt calificat, a dat lovitura în Spania. O familie de români, care l-a găzduit de Revelion ca să nu doarmă pe străzi, îl acuză pe bărbat că a furat mai multe bunuri din casă. Abia când au mers să reclame furtul la Poliția din Madrid, oamenii au aflat că pe numele individului a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă.

Cătălin Lihor, un tânăr de 37 de ani din localitatea vasluiană Banca, s-a angajat ca zilier în domeniul construcțiilor în Spania. La Madrid, a fost invitat de o familie de români originari din județul Hunedoara să petreacă Revelionul, după ce le-a spus oamenilor că doarme prin barăci sau prin stații de metrou.

Cum era noaptea de Revelion și nu mai circula metroul, soții Cazacu l-au găzduit peste noapte pe Cătălin Lihor în camera fetei lor. În loc să le mulțumească, vasluianul a făcut un gest uluitor.

„A luat tableta a luat tableta și banii fetei. Dimineață, pe 1 ianuarie, la 10.00, când m-am trezit, am văzut că nu mai era geaca lui pe scaun în living și când am intrat am văzut că nu mai era laptopul! Fata mea are 14 ani și nu avea mulți bani, doar 75 de euro”, a mărturisit femeia.