Un polițist din Mureș a refuzat o mită de 400 de euro pentru a nu-i întocmi unui tânăr un dosar penal. Mama bărbatului a fost prinsă în flagrant în timp îi oferea „atenția” agentului de la Secția Rurală nr. 1 Gornești – Post Sângeorgiu de Mureș.

Ofițerii Direcției Generale Anticorupție Mureș au prins în flagrant o femeie care voia să mituiască un polițist cu 400 de euro. Voia astfel ca agentul din Sângeorgiu de Mureș să nu-i întocmească un dosar penal fiului ei care a fost prins joi conducând cu permisul suspendat, relatează Agerpres.ro.

„Bărbatul a promis polițistului o sumă de bani, în mod repetat, în scopul de a nu-i fi întocmite documentele specifice în cauză. În aceeași zi, H.E., mama conducătorului auto, l-a contactat pe un alt polițist din cadrul aceluiași post de poliție pentru a-l întreba dacă are posibilitatea să rezolve problema fiului ei, prin oferirea unei sume de bani agentului denunțător. La data de 3.03.2017, H.E. s-a prezentat la postul de poliție pentru a încerca să rezolve problema privind dosarul penal al fiului său, prilej cu care ofițerii SJA Mureș și procurorul de caz au realizat acțiunea de prindere în flagrant”, se arată în comunicatul DGA.