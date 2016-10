Universitatea Vârstei a Treia, cursuri pentru pensionari dornici să învețe

Convinși că tinerețea este doar o stare de spirit, 150 de pensionari s-au înscris la…facultate. Cu mari emoții, seniorii au participat la deschiderea Universității Vârstei a Treia, o inițiativă inedită a Universității „Dunărea de Jos” din Galați. După model francez, pot studia până la 10 specializări, de la medicină, drept, până la arte sau filosofie. La final, absolvenții aflați nu tocmai la prima tinerețe vor primi o diplomă simbolică de absolvire.

Seniorii au vârste cuprinse între 56 și 80 de ani. Cuprinși de emoții ca-n prima zi de școală, oamenii au spus că aceste cursuri sunt un bun prilej pentru ei ca să socializeze. Elena Olteanu are 75 de ani și spune că „Universitatea Vârstei a Treia” este o ocazie perfectă prin care să se simtă din nou utilă.

,,De abia aştept să încep, am mari emoţii. Eu drept vreau să studiez. Am mai vrut să dau de două ori la facultate în tinereţe, dar m-am măritat. Am terminat liceul la Brăila şi nici bacalaureatul nu îl luasem. Acum soţul a murit şi vreau să fac ceva pentru mine. Să nu fiu singură”, a mărturisit Elena Olteanu, o pensionară care participă la proiect.