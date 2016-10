Vaccinarea împotriva rujeolei s-a dublat în județul Arad de la o lună la alta, după ce în judeţ au apărut mai multe focare de rujeolă, iar în acest an doi copii au murit pe fondul complicaţiilor provocate de această boală.

Părinţii care iniţial refuzaseră vaccinarea copiilor au început să revină la medicii de familie pentru a efectua vaccinul. În judeţul Arad, în luna august au fost vaccinaţi 669 de copii, iar în cursul lunii septembrie, au fost vaccinaţi 1.106 copii. „Ca urmare a campaniilor de mediatizare a faptului că în judeţul Arad există cazuri multe de rujeolă, părinţii s-au mai sensibilizat şi cei care iniţial au refuzat vaccinarea, ca urmare a ştirilor şi a campanilor efectuate, s-au mobilizat şi au acceptat ca să-şi vaccineze copiii. Comparativ cu luna august, când am avut aproape 670 de vaccinaţi, în cursul lunii septembrie, am avut deja peste 1.100 de vaccinaţi. Da, am avut medici de familie care au venit să ceară suplimentar vaccin ROR motivând faptul că părinţii iniţial refuzaseră să îşi vaccineze copilul, iar în urma informărilor şi campaniilor efectuate s-au răzgândit şi au dorit să îşi vaccineze copiii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică Arad, medicul Mihaela Cîtu, potrivit Mediafax.

Medicii fac apel la părinţi în continuare pentru vaccinarea împotriva rujeolei. „Încă se înregistrează cazuri de rujeolă şi încă o dată mai facem apel la părinţi care mai au ceva dubii, trebuie să vină să-şi vaccineze copiii. Toţi copiii trebuie să aibă în antecedente două doze de vaccin ROR conform calendarului naţional de vaccinare”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică Arad, medicul Mihaela Cîtu.

În cursul anului 2016, în judeţul Arad există 131 de cazuri confirmate de rujeolă, la persoane cu vârste cuprinse între câteva luni şi 17 ani, judeţul fiind pe primele locuri din ţară din acest punct de vedere.

Mai mult doi copii, un băieţel de 8 luni din localitatea Milova şi o fetiţă de 9 luni din oraşul Curtici, au murit ca urmare a complicaţiilor cauzate de rujeolă.

Rujeola poate îmbolnăvi chiar şi copiii vaccinaţi, însă boala are forme uşoare. În spital ajung exclusiv cei care nu au fost imunizaţi împotriva rujeolei.

Copiii, care nu au trecut prin vaccinarea împotriva rujeolei pot dezvolta alte boli, cum ar fi pneumonia, encefalita sau oreonul, complicaţii care pot duce la deces.