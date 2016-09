Varianta medicului Stamatiu, cel care și-a ucis fosta iubită și pe soțul acesteia: Respins de amantă pentru că e român

Doctorul român Dan Stamatiu, cel care și-a ucis amanta maghiară și pe soțul acesteia, vrea să execute pedeapsa pentru crimă în România. El a afirmat că trebuia să se însoare cu victima, însă aceasta l-a refuzat pentru că este român.

Criminalul român Dan Stamatiu (54 de ani), orădean stabilit de 28 de ani în Ungaria, cel care pe 31 august și-a împușcat fosta amantă maghiară de 40 de ani, încearcă să-și motive asasinatul cu tradiționala ură dintre români și ungari. Asta pentru a executa posibila sentință într-o închisoare din România și nu din statul vecin, așa cum a solicitat.

Arestat în Cluj-Napoca pe 1 septembrie după ce era dat în urmărire europeană de poliția ungară, medicul și-a explicat gestul în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Cluj-Napoca. El a susținut că și-a ucis amanta pentru că aceasta l-a umilit și apoi l-a respins în baza faptului că este român.

Conform unui martor care a fost prezent în sală la audierea lui Stamatiu, acesta a lăsat să se înțeleagă că și-a împușcat iubita cu un pistol pentru că aceasta a refuzat să se căsătorească cu el și s-a întors la soțul maghiar tocmai pentru că el era român și ea nu se putea căsători cu un român.

Stamatiu, divorțat și tatăl a trei copii, lucra ca pneumolog șef de la Spitalul “Elisabeta” din orașul Satoraljaujhely (180 de km de granița cu România).

“Trebuia să ne căsătorim”

“Nu am premeditat fapta, vă rog să mă credeți. Sunt român şi în 28 de ani petrecuţi în Ungaria am trăit foarte multe umilinţe acolo. Foarte multe!”, a fost una dintre declarațiile orădeanului în fața magistraților.

„Trebuia să ne căsătorim”, a mai spus medicul, când a fost întrebat de relația cu victima. Totodată, el a afirmat că nu a avut nimic cu cei doi copii ai victimelor. “I-am lăsat în viaţă”, a spus Stamatiu. Cât despre faptul că l-a împușcat și pe soț fostei amante, românul a spus că s-a speriat când l-a văzut și a acționat din instinct.

Curtea de Apel Cluj-Napoca a avizat mandatul de arestare european. În perioada imediat următoare, judecătorii români vor decide dacă să aprobe sau nu extrădarea lui Stamatiu în Ungaria pentru a fi judecat și probabil condamnat, mai ales că acesta și-a recunoscut vina.

Crimă în fața copiilor

Medicul român aproape că a plâns la ideea că poate fi trimis înapoi în țara vecină. “După comiterea faptei am vrut să mă sinucid, dar nu am vrut să fac asta în Ungaria. Am vrut să fiu îngropat acasă, în România. Am vrut să vin aici să mă sinucid, dar poliţiştii au fost mai rapizi”, a declarat bărbatul în faţa judecătorilor.

Crima a avut loc în Nyiregyhaza, oraș situat la 100 de km de granița cu România. Atacatorul a venit pe bicicletă la locuința victimei. A dat buzna în casă unde a împușcat-o pe femeie în cap, iar apoi pe soț și a fugit.