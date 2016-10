Vești bune pentru români! Se ieftinesc medicamentele

Începând din luna martie a anului viitor se ieftinesc medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală. Reducerea prețurilor va fi făcută treptat, în mai multe etape.

După o serie de vești proaste, iată că mai răsare și câte o veste bună. Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a anunțat astăzi într-o conferință de presă că începănd din primăvara anului viitor prețul medicamentelor eliberate pe bază de rețetă medicală se vor ieftini. Acest lucru va fi făcut gradual, începând cu luna martie 2017, când va fi aplicată o scădere cu 10%, urmată de o scădere cu 10% în 2018 și cu 15% în 2019.Potrivit ministrului, a fost aleasă această variantă pentru a fi amortizat efectul ieftinirii și pentru a se evita o criză cauzată de lipsa medicamentelor.

Din luna martie, se ieftinesc medicamentele

”Avem pacienți care rămân fără medicamente, chiar dacă au tot dreptul la ele. Sunt medicamente pentru care nu există alternative terapeutice. Doar în ultimul an, Ministerul Sănătății a primit notificări că vor fi retrase 1.057 de produse medicamentoase din România. Politica de preț a făcut ca în ultimul an unele medicamente să ajungă atât de ieftine, încât o parte dintre producători să nu le mai aducă în România și atunci medicamentele pur și simplu dispar din spitale, din farmacii. Vom introduce o ieftinire în trepte a medicamentelor ieșite de sub patent”, a explicat ministrul sănătății.

Mai mult decât atât, pentru a se constata lipsa unor medicamente în timp util, va fi realizat un site care se va numi www.medicamentelipsă.ro.

Ministrul a explicat că pe lista medicamentelor esențiale compensate 100% în România, se regăsesc 56 de produse. Jumătate dintre acestea au prețuri sub 50 de lei, 31% dintre ele au un preț sub 25 de lei și doar 10 produse au un preț de peste 1.000 de lei. ”Impactul pentru pacient va fi zero. (…) Impactul pe bugetul de stat va fi de asemenea zero, pentru că există taxa clawback”, a adăugat Vlad Voiculescu.