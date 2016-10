Daniel Bulai a vizitat șase țări doar cu 125 de euro. Aventura tânărului din Covasna

Aventura unui tânăr din Covasna demonstrează că poți călători mult și cu bani puțini. Studentul a vizitat șase țări cu doar 125 de euro de persoană. Bugetul a inclus chiar și un zbor neprevăzut cu avionul. Timp de 18 zile, Daniel Bulai a vizitat, împreună cu iubita sa, 10 mari orașe europene. ”Periplul” său european a început în Ungaria, la Debrețin și a ajuns până la Berlin. A străbătut aproape 2000 de kilometri, făcând autostopul. A dormit în gazdă și uneori în parcuri sau parcări, relatează Covasnamedia.ro

Daniel Bulai a povestit că ideea năstrușnică i-a venit, după ce un prieten de-ai săi a făcut o astfel de călătorie până în Norvegia, în urmă cu mai mulți ani. Dornic de aventură, studentul din Covasna a dat curs provocării.

„A fost tot cam aşa, două săptămâni şi jumătate, 17-18 zile cam aşa şi am făcut tot în jurul a 2.000 de kilometri, cu acelaşi buget de 100 de euro. Atunci au fost patru ţări: Ungaria, Croaţia, Slovenia şi Italia. Am folosit tot couchsurfing.com (site prin care poți obține cazare gratuită – n.red.) în unele ţări, dar au fost şi situaţii de excepţie, unde am fost în vizită la un prieten, având în vedere că eram în traseu.", a spus, cu zâmbetul pe buze, Daniel Bulai.

Tânărul a povestit că aventura a pornit pe 6 septembrie din Sfântu Gheorghe. În ziua următoare a ajuns la Cluj, împreună cu iubita sa. Au făcut autostopul și au ajuns în Ungaria. Acolo, au vizitat Debrecen și mai apoi Budapesta.

10 orașe europene vizitate făcând autostopul

După un traseu bine stabilit, au ajuns apoi la Viena, Brno, Praga, Wrocław, Poznan, Szczecin şi în Berlin. Daniel spune că în niciul dintre orașe n-a făcut vreo rezervare la hotel. A apelat la bunăvoința celor care oferă găzduire gratuită prin intermediul unui site pe Internet. Tânărul a recunoscut că au fost însă și situații în care, după un drum lung, nu a avut unde să doarmă.

„Ne-am adaptat în funcţie de situaţie, de oraş. În Bratislava am dormit o noapte în parc, într-un hamac şi o noapte la hostel. În parc am cunoscut şi un călător (…) pe care nu îl întâlneşti oriunde (…). Era din Germania, cu chitara în spate şi desculţ, cu câteva haine, un sac de dormit. Omuleţul dormea de fiecare dată prin parcuri, pe jos, pe unde apuca. Îi plăcea doar să cânte şi să călătorească. Am fost în Germania şi nu am avut gazdă în Berlin, am găsit o soluţie unde să ne lăsăm bagajele, abia după ce am dormit o noapte în parcarea subterană a gării. Ultima seară am dormit în aeroport cu bagajele lângă noi.”, a povestit Daniel despre aventura sa prin Europa.

Aventură și riscuri asumate

Daniel și-a asumat de la bun început faptul că își poate pune viața în pericol atunci când merge cu autostopul.

„ Într-o călătorie cred că te expui cel mai mult în momentul în care faci stopul. Deşi nu am întâlnit niciodată o situţie de pericol, spun asta pe baza stereotipurilor care circulă, cred că trebuie să ai mereu o soluţie de rezervă pentru momentele în care te simţi în pericol. Eu aveam net cu roaming pe telefon, iar în momentul în care simţeam că nu suntem în siguranţă cu un anumit şofer, eram pregătit să trimit oricui mesaj”, a mărturisit studentul din Covasna.

Cel mai mult i-a plăcut la Viena și la Budapesta, unde spune că a avut parte de o experiență multiculturală. Daniel mărturisește că a rămas impresionat de ospitalitatea polonezilor. În schimb, l-a speriat reticența oamenilor din Germania.

„ I-am simţit foarte reticenţi imediat cum am intrat în Berlin. Imediat ce am ajuns acolo am căutat în stânga și dreapta un loc unde să dormim, nu prea am găsit lucrul ăsta.”, a mărturisit studentul.

A cunoscut strictețea tipic germană

Daniel și iubita sa au vrut chiar să doarmă într-un restaurant de tip fast-food. Povestește că au fost refuzați cu aceeași reticență și strictețe tipic germană.

„Cumpărasem mâncare și am dorit să dormim acolo (râde). Ne-au rugat să nu dormim și dacă plecăm, că doresc să curețe. Era clar că suntem turiști și suntem obosiți, nu era o situație în care să le dăm impresia că am fi oameni ai străzii, deși și pe ei ar trebui să-i ajute”.

Întreaga călătorie trebuia să coste 100 de euro, cât era bugetul stabilit inițial. A apărut însă o situație neprevăzută. A trebuit să ia avionul din Berlin ca să se întoarcă acasă, iar costurile au crescut.

„Zborul a fost o situaţie mai specială, pentru că a trebuit să mă întorc la facultate, deci nu i-am considerat ca fiind o cheltuială necesară unei astfel de călătorii. Dacă aş fi putut m-aş fi întors tot cu autostopul. Zborul a costat 23 de euro de persoană”, a povestit tânărul.

Daniel Bulai spune că aventura a meritat toți banii și că ar face din nou asta oricând. Îi sfătuiește însă pe toți care vor să-i urmeze exemplul să se documenteze bine despre traseu, să-și găsească din timp cazare și să fie pregătiți mereu pentru neprevăzut.

Daniel pare a fi execepția de la regulă în materie de bani alocați pentru vacanțe. Potrivit unui studiu de anul acesta, românii pot cheltui până la 1.500 euro pe o singură călătorie.