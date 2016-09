Summit G20 | Barack Obama și Theresa May, discuții despre Brexit

Barack Obama și Theresa May au discutat despre ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, în marja summitului G20 de la Hangzhou. Președintele american și premierul britanic au afirmat că se vor consulta cu privire la modelitățile unei consolidări a relațiilor comerciale britanico-americane.



În cadrul reuniunii, premierul britanic a subliniat că nu va fi organizat un al doilea referendum în Regatul Unit pe tema apartenenţei la blocul european şi că Marea Britanie va părăsi Uniunea, potrivit The Associated Press. Theresa May a insistat că Londra intenţionează să continue relaţiile comerciale cu Washingtonul, chiar dacă Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană.

Totodată, cei doi lideri au încercat să minimalizeze îngrijările potrivit cărora prioritatea negocierii americanilor cu britanicii ar putea scădea după divorțul Londrei de Bruxelles.

Washingtonul, care negociază un acord comercial cuprinzător cu UE, a anunţat înainte de Brexit că Londra va trebui să treacă la coadă pentru a negocia un acord bilateral britanico-maerican dacă părăseşte Uniunea.

Obama a spus că el nu a afirmat niciodată că Marea Britanie va fi pedepsită, ci că nu ar fi logic ca Washingtonul să-şi piardă concentrarea asupra negocierilor cu europenii. În plus, Barack Obama a afirmat că prioritatea Londrei, în contextul în care ţara părăseşte blocul european, ar trebui să fie să înțeleagă noua relaţie comericală pe care o are cu vecinii săi europeni.

Foto: EPA