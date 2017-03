De câteva săptămâni bune, ”Balena Albastră”, jocul morții importat de prin Republica Moldova și Rusia, țări unde a făcut deja sute de victime, pare să devină și la noi o problemă națională. E un fenomen care, de la zi la zi, ia amploare și cu care poliția luptă pentru a-i salva pe acei copii ce pot fi prinși în capcana acestui joc virtual pe cât de perfid, pe atât de mortal. Un puști de nici 12 ani, supraviețuitor al jocului controlat pe internet de indivizi cinici, a mărturisit în discuțiile cu specialiștii ce a avut în cap când a ales să urmeze cele 50 de provocări.

Autoritățile din România sunt în alertă maximă de când au existat suspiciuni că doi puști de la Iași ar fi fost racolați pe internet în ”armata sinucigașilor”. Școlile din toată țara sunt vizitate periodic de polițiștii de ordine publică sau de cei de proximitate, afișe cu riscurile la care se supun aceia care joacă ”Balena Albastră” sunt lipite în cancelariile profesorilor și în sălile curs, specialiști în psihologia copilului oferă consiliere acolo unde administratorii jocului au reușit să găsească o breșă și să împingă spre automutilare un elev inocent. În plus, ofițeri specializați în IT supraveghează internetul în căutarea acelor indivizi care îi vânează pe puștii care cred că ”Balena Albastra” e doar o joacă de…copii.

Încet, încet, încurajați de specialiștii care-i chestionează în discuții private în această campanie de prevenire derulată la nivel național, elevii încep să-și dezlege limba și să recunoască implicarea lor,secret cutremurător bine păstrat și față de părinți, în acest morbid joc virtual, ”Balena Albastră”. O joacă, și-au zis ei, care însă, pe nesimțite, îi urcă, cu fiecare nivel virtual trecut, pe eșafodul construit cu cinism de indivizii care le vor doar moartea. Printre supraviețuitorii care s-au oprit la timp este și Bogdan, un puști de numai 12 ani care a atins pragul unei automutilări superficiale. Fără să realizeze, Bogdan a scăpat jocul de sub control, administratorii nevăzuți începuseră să-l domine, iar pașii virtuali urmați din dorința de a demonstra ”ceva” îl transformau în victimă sigură. Mai mult singur acasă, copilul s-a refugiat în internet și curiozitatea l-a făcut să accepte dura provocare a intra într-un joc în care miza era chiar viața lui.

”Auzisem de acest joc, toată lumea vorbește de el. Din curiozitate am intrat, dar nu am spus la nimeni. Am zis că nu pot să pățesc nimic, că doar nu e nimeni lângă mine să-mi facă rău sau să mă oblige să-mi fac vreun rău. Doar eram singur în fața calculatorului. Apoi, am început să nu-mi mai dau seama ce fac. Credeam că sunt foarte curajos, că sunt bărbat adevărat, dacă mă tai sau dacă mă zgârii pe mâini sau în alte locuri. Am vrut să văd cât rezist la durere! Nu voiam să mă sinucid. Am vrut doar să mă dau mare”, a povestit elevul unor specialiști în psihologia copiluluic care l-au identificat ca fiind printre potențialele victime în cazul în care ar fi continuat jocul.