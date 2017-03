Un tânăr din Vaslui care a vrut să-și violeze vecina, internat într-un centru de reeducare. Femeia e mama a trei copii și se teme pentru viața lor

Decizie uluitoare în cazul unui tânăr din Vaslui care a vrut să-și violeze vecina, sub privirile celor trei copii ai femeii. Magistrații Judecătoriei Vaslui au decis ca adolescentul de doar 17 să fie internat într-un centru de reeducare timp de un an și să-i plătească victimei daune morale în valoare de 10.000 de lei.

După ce a aflat despre decizia instanței, Diana, o femeie de 27 de ani din satul Iaz, a spus că îi este teamă pentru viața celor trei copii ai săi. Aceștia au asistat îngroziți la momentul în care mama lor a fost bătută cu sălbăticie, scrie vremeanoua.ro.

Cel care a batjocorit-o pe femeie este un Daniel, un adolescent de doar 17 ani. Cu mintea întunecată din cauza alcoolului, băiatul a bat buzna, dis de dimineață, în casa vecinei sale, pe care a vrut s-o violeze. Femeia a încercat să se opună, însă agresorul i-a rupt hainele de pe ea și a snopit-o în bătaie. La scena înfiorătoare au asistat cei trei copii minori ai săi.

„A început să dea cu pumnii numai în cap, am început să țip. Aveam băiatul cel mare, de 9 ani, în camera de alături. Dormea. Am început să țip că mă omoară. Copilul s-a trezit și se uita la el cum mă lovea cu pumnii în cap și peste față. Am strigat la copil să fugă afară și să strige după ajutor că mă omoară în casă”, a mărturisit victima.