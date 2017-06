Informații șocante ies la iveală, după ce tânărul care l-a înregistrat pe preotul Cristian Pomohaci s-a hotărât să rupă tăcerea. Flaviu a mărturisit că a vrut să-l lovească pe preotul care, în urmă cu cinci ani, i-ar fi propus să întrețină relații sexuale cu el, contra unor sume de bani. Bărbatul, care acum 22 de ani, a spus că nu este homosexual și că este pregătit să discute cu procurorii despre înregistrarea cu preotul Cristian Pomohaci.

Flaviu are 22 de ani și lucrează într-o fabrică din Dusseldorf, Germania, informează postul de televiziune NCN TV. În urmă cu cinci ani, spune că a dat dovadă de un curaj nebun atunci când l-a înregistrat într-o mașină pe preotul Cristian Pomohaci.

Bărbatul a menționat că nu a frecventat anturajul părintelui Pohomaci și nu știe dacă acesta era compus din persoane cu orientare homosexuală.

„Când am făcut înregistrarea am vrut să se audă cu gura lui că dorește să aibă relații sexuale cu alții… că el nu avea șanse la mine și eu nu am vrut să mă duc departe sau… La mine chiar nu s-a întâmplat nimic. Victima lui poate am fost numai prin avansuri sexuale, în rest, nu am avut nici un fel de atingeri sau așa mai departe și am vrut să se audă că are tendințe și chiar vrea să facă lucrul acesta! Eu nu aveam pe nimeni, nici un anturaj, nimic, am inventat, pur și simplu, din capul meu, și am zis de Germania că era o țară care îmi plăcea”, a povestit Flaviu, care avea doar 17 ani atunci când l-a înregistrat pe Cristian Pomohaci.