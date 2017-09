Tanti Pepenica, artizana care la 75 de ani încă mai țese la război

Maria Pepene, 75 de ani, cunoscută și ca Tanti Pepenica, a luat parte la un proiect inedit de împletire a artei contemporane cu cea veche, menit să nu dea uitării această indeletnicire păstrată de sute de ani.

Câteva artizane din zona Bran-Moieciu, care stăpânesc arta tradiţională a ţesutului la război din generaţie în generaţie au luat parte la un proiect inedit de împletire a artei contemporane cu cea veche. Totul a fost gândit, scrie bizbrasov.ro, pentru a nu face uitată această indeletnicire păstrată de sute de ani.

Proiectul, organizat de Muzeul Judeţean de Istorie Braşov şi Asociaţia Forums şi co-finanţat de AFCN, presupune rezidenţe artistice de documentare şi de lucru a unor artişti contemporani cu artizani locali, pentru studierea şi reinterpretarea elementului de patrimoniu imaterial ţesutul la război.

Maria Pepene, sau tanti Pepenica, așa cum îi spun oamenii din sat, a lăsat deoparte gospodăria sa din Moieciu şi a mers timp de zece zile la Bastionul Ţesătorilor din Braşov, locul care a găzduit acum două secole ateliere şcolare pentru pregătirea lucrătorilor războaielor de ţesut moderne, pentru a le arăta tinerilor o îndeletnicire pe care o ştie parcă de o viaţă: ţesutul la război.

„Eram o copilă când am ţesut pentru prima dată. Am învăţat de la mama şi bunica mea. Cum pleca mama de-acasă, cum mă aşezam la războiul de ţesut să mai încerc câte ceva. Uneori îmi ieşeau, alteori nu, şi săraca mama mă ocăra. Şi aşa am învăţat şi mi-a intrat la suflet şi nu m-am despărţit de război nici astăzi. Făceam covoare, cuverturi, şarvete şi chiar şi ii, care îmi plăceau cel mai mult. M-am bucurat să fac parte din proiectul acesta pentru că am mai ieşit la oraş. Am ţesut cu aceeaşi energie“, a mărturisit, pentru sursa citată, tanti Pepenica.