Tao Porchon-Lynch este cea mai bătrână antrenoare de yoga. Ce poate face la 98 de ani | VIDEO

Tao Porchon-Lynch este cea mai bătrână antrenoare de yoga, la 98 de ani. Originară din SUA, Tao Porchon-Lynch predă yoga de peste 50 de ani și a împărtășit secretele longevității ei cu toți cei care doresc să știe cum poți trăi sănătos până la o asemenea vârstă.

Nu numai că are în spate o experiență bogată în yoga, pe care o practică de a o vârstă fragedă, și în dans de societate, dar chiar și la 98 de ani, ea se mișcă incredibil și are un program cu care o tânără de 20 de ani s-ar putea să nu țină pasul. Tao Porchon-Lynch este cea mai bătrână antrenoare de yoga și spune că va preda până în ultima clipă a vieții. ”Voi preda până când nu voi mai respira. Iubesc yoga, îmi înveselește ziua și îmi face corpul să zâmbească”, a mărturisit ea.

Regimul de viață vegetarian, yoga și atitudinea pozitivă au ajutat-o să trăiască și să se simtă minunat până la această vârstă.

”Nimic nu este imposibil. Nu amâna nimic pentru mâine, pentru că ziua de mâine nu vine niciodată. Dacă tu crezi în ceva, pur și simplu pune-ți ideile în aplicare. Nu vorbi despre lucruri pe care nu le vei face. Dacă faci yoga, toată lumea are de câștigat, pentru că vei aduce la suprafață tot ce ai mai bun și noi puntem face bine în lume. Nu mi-a fost niciodată frică de nimic. Am constatat că dacă am crezut foarte tare în ceva, am putut să și fac. Dimineața când mă trezesc nu mă gândesc ce o să fac mâine sau azi sau ce am făcut ieri. Mă gândesc doar că voi avea cea mai frumoasă zi din viața mea”, le explică Tao Porchon-Lynch elevilor ei, pe care îi inspiră să trăiască o viață fericită.

Tao Porchon-Lynch este cea mai bătrână antrenoare de yoga și a intrat în Cartea Recordurilor

Pe lângă activitatea de instructor de yoga, Porchon-Lynch călătorește în toate colțurile lumii pentru a-i învăța și pe alții nu doar tainele yoga, dar și secretul unei vieți pline de energie și atitudine pozivită, atât de importantă.

Tao Porchon-Lynch a primit, în urmă cu 5 ani recunoașterea Cărții Recordurilor și a devenit ”Cel mai bătrân instructor de yoga”, iar în 2015 a mers la America’s got Talent, unde a dansat alături de un partener mult mai tânăr, dovedind că niciodată nu este prea târziu să faci lucrurile la care visezi sau care îți plac foarte mult.