Târg de toamnă, în parcul Herăstrău. Mustul se face pe loc!

Bunătăți de sezon, dar mai ales un must delicios, făcut pe loc în trei teascuri aduse special la eveniment, sunt recomandările unui târg de toamnă care are loc inclusiv astăzi în Parcul Herăstrău.

Zeci de bucătari iscuți adunați din toată țara și-au arătat măiestria în arta gătitului chiar în fața pofticioșilor care au trecut weekend-ul acesta prin parcul Herăstrău.



Vedetele festivalului sunt prepeliţele gătite după o reţetă veche, tradiţională. Nu lipsesc de-aici sărmăluţele în foi de varză clocotite la foc mic la tuci, tochitura, gulaşul gustos de te lingi pe degete, tocăniţa de burtă, o mâncare specific ardelenească, coastele de porc fierte în bere sau mititeii boiereşti. Am putea spune că cel mai interesant detaliu de la acest târg îl face prezența a trei teascuri din care iese pe loc must proaspăt. Evident, până la must, cei dornici să încerce delicatese din carne pot încerca papanaşi de pui, dar și fripturi şi pastramă stropite cu vin din cei mai buni struguri culeşi de pe dealurile Vrancei.



Amatorii de dulciuri vor putea gusta preparate proaspete și bune precum plăcinta cu dovleac, cu gutui, cu mere și brânză dulce sau sărată. Nu lipsesc însă nici torturile de afine sau fructe de pădure, găluştile cu prune, clătitele cu ciocolată sau dulceaţă.



Festivalul „Zilele toamnei Rustic Food” va ține până astăzi, 23 octombrie, inclusiv, în parcul Herăstrău, pe Aleea Michael Jackson.

Foto: Dumitru Angelescu