Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu a declarat, luni, că din păcate ”corupția este chemată a fi combătută de instituții corupte: DNA, SRI, ANI, ANAF și care ”culmină” cu președintele Iohannis, el având un schimb de replici, în Parlament, cu președintele interimat al PNL, Raluca Turcan, pe tema bugetului de stat pe 2017.

Președintele Senatului a făcut declarațiile în plenul Parlamentului. El spune că instituții precum DNA, SRI, Agenția Națională de Integritate și Fiscul sunt instituții corupte.

Afirmația a fost făcută după ce președintele PNL, Raluca Turcan, a declarat în plen că actualul cabinet condus de Sorin Grindeanu trebuie să își dea demisia, după criza din ultima perioadă. ”Este singura soluție pe care o puteți să o îmbrățișați pentru a demonstra că sunteți deciși să luptați împotriva corupției”, a declarat Raluca Turcan, care a atras atenția că ședința plenului în care se discută bugetul pe 2017 nu este condusă de cei doi președinți ai Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea, respectiv Călin Popescu Tăriceanu.

”Observăm cu stupoare că vine întregul Guvern, dar ședința este condusă nu de cei doi președinți, președintele Liviu Dragnea și președintele Călin Popescu Tăriceanu. Este un nou semnal pe care îl dați de sfidare” a spus Raluca Turcan.

Replica a venit imediat de la Călin Popescu Tăriceanu. ”Eu sunt foarte bucuros că o preocupă (n.r. pe Raluca Turcan) acest subiect. Dar aș vrea ca în egală măsură, pe lângă problema pe care a semnalat-o să se preocupe de starea justiției, de modul modul defectuos în care funcționează anumite instituții ale statului, de corupția care este chemată a fi combătută de instituții care sunt ele însele corupte și aici mă refer, din păcate, la DNA, la SRI, la ANI, la ANAF și culmină acest fenomen grav de corupție cu corupția, din păcate, a președintelui României”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Tăriceanu îi scrie lui Iohannis să facă uz de influența pe care o are pentru ca demonstrațiile de stradă să înceteze

Liderul Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a făcut luni un apel public către preşedintele Klaus Iohannis, prin intermediul unei scrisori deschise, să uzeze de influenţa pe care o are asupra susţinătorilor şi simpatizanţilor pentru ca demonstraţiile din stradă să înceteze, atrăgând atenţia asupra faptului că protestele pot degenera şi pot deveni periculoase, iar efectele vor fi imprevizibile.

”Ieri, am făcut un apel public la toţi liderii politici, printre care v-am inclus, să facă uz de influenţa pe care o au asupra susţinătorilor şi simpatizanţilor, pentru ca demonstraţiile de stradă să înceteze. S-a ajuns în apropierea unui punct de inflexiune, iar continuarea protestelor sub această formă este impredictibilă, poate degenera, poate deveni periculoasă şi poate scăpa de sub control, iar efectele sunt imprevizibile”, i-a transmis Tăriceanu preşedintelui Iohannis prin intermediul unei scrisori deschise.

Lideru Senatului spune că ordonanţa 13 a fost abrogată, Cabinetul Grindeanu a făcut pasul înapoi, ceea ce poate fi interpretat ca o recunoaştere implicită a greşelii comise în această speţă.

”Decizia guvernului de abrogare a OUG 13/2017 demonstrează fără echivoc că nu a existat o agendă ascunsă şi nici nu avea vreo anumită «dedicaţie». Dacă Ordonanţa ar fi fost motivul real al prezenţei în stradă a multor manifestanţi, era normal ca după abrogarea ei protestul să înceteze. Nu s-a întâmplat aşa, pentru că o parte a demonstranţilor a trecut la o nouă revendicare: demisia Guvernului”, mai susţine Tăriceanu.

Plenul celor două Camere ale Parlamentului a început, luni, dezbaterile generale şi votul asupra proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2017. Votul final asupra proiectului, precum şi asupra proiectului legii bugetului asigurărilor sociale, va fi dat marţi.