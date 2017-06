Tăriceanu, nemulțumit că profesorii au spor de solicitare neuropsihică, în legea salarizării unice: ”Au 4 luni de vacanţă pe an”, a spus liderul ALDE, președinte al Senatului, el apreciind că unele majorări nu sunt justificate în învăţământul preuniversitar.

UPDATE. Biroul Operativ al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ protestează față de declarațiile „jignitoare” la adresa profesorilor din România, făcute de Călin Popescu Tăriceanu.

„Vorbim de o anvelopă salarială și, după cum ați văzut, au fost negocieri, presiuni cu sindicatele ca până la urmă și celelalte avantaje să se transforme tot în bani. Mă refer la tichetele de masă, la voucherele de vacanță, care nu erau incluse în ceea ce s-a discutat inițial. Au venit alte sporuri în diferite zone să se adauge, pe care ministrul Muncii, ieri (marți n.r.), le-a menționat. Am văzut, de exemplu, la educație, spor de solicitare neuropsihică. Iertați-mă, am lucrat și eu în învățământ, programul nu e de opt ore pe zi, norma didactică în învățământul preuniversitar. Dacă pui la cap toate vacanțele, ai patru luni de vacanță pe an. Deci, nu știu, eu nu găsesc că sunt justificate unele din aceste majorări, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, potrivit Realitatea.net

Tăriceanu susține că, având în vedere necesitatea păstrării echilibrelor macroeconomice, s-a ajuns la un calendar de majorare a salariilor care depășește cu mult așteptările multor salariați din sectorul public, accentul fiind pus pe sectorul sănătate și educație, care erau deficitare.

Președintele ALDE a precizat că ponderea salariilor în PIB în România este mai mică decât cea din țările din Vestul Europei, însă în operarea majorărilor salariale trebuie ținut cont și de realitățile economice și de posibilitățile bugetare și de consecințele pe care le au, și pozitive și negative, pe care le-ar avea unele majorări necontrolate, motiv pentru care s-a definitivat un calendar de majorare care să fie sustenabil din punct de vedere economic.

Legea salarizării unice a fost adoptată, miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, după ce Comisia de muncă din Camera Deputaţilor a votat, marţi, un raport favorabil, cu amendamente, pentru Legea salarizării personalului bugetar. Proiectul a fost supus votului final în plenul Camerei Deputaţilor, for decizional.