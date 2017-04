Tăriceanu, mesaj către Cioloș: Ar trebui să apere interesele României, nu ale mai marilor de la Bruxelles

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu îi transmite fostului premier Dacian Cioloş că ar trebui să apere interesele României, nu ale mai marilor de la Bruxelles şi că sunt oameni politici care acţionează din convingerea că este mai bine să fii slugă la un stăpân generos, decât să stai pe propriile picioare.

”Dacian Cioloş este reprezentantul unui curent în politica românească care spune că România ar trebui să fie mulţumită cu poziţia de stat colonie în Uniunea Europeană. Sunt oameni politici care merg în capitalele europene cu aceeaşi gândire de acum 250 de ani, când domnitorii fanarioţi mergeau la Înalta Poartă: < >. Sunt oameni politici care prezintă românilor ca pe o mare victorie faptul că sintagma < > a fost înlocuită cu < >. Adică < >, cum ar spune românul ironic”, a scris Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook. El mai susţine că sunt oameni politici acţionează din convingerea că ”este mai bine să fii slugă la un stăpân generos, decât să stai pe propriile picioare”. Citește și... Accident ferovoar grav: Două trenuri de călători s-au ciocnit în vestul Moscovei: cel puțin 50 de persoane au fost rănite ”Alţii s-au obişnuit atât de mult cu statutul de funcţionar de lux, plătiţi cu salarii de CEO de companie privată, încât nici nu îşi pun problema să nu fie de acord cu angajatorul. Indiferent de motivaţie, un lucru este clar ca lumina zilei: toţi aceşti oameni politici ştiu că MCV este un mecanism politic, ştiu că deciziile care privesc România, ca şi alte state membre din categoria a doua, nu sunt luate în conformitate cu principiile europene, ci pe baza unor negocieri, urmărind interese economice sau politice. Chiar Dacian Cioloş spune acest lucru în comunicatul pe care l-a trimis, în care face referire la discuţii pe care le-a avut cu alţi lideri europeni despre amânarea intrării în spaţiul Schengen. Pentru a folosi o expresie dragă preşedintelui Iohannis: acesta este elefantul din încăpere, de care toată lumea ştie”, a mai scris Tăriceanu. Dacian Cioloș a efectuat recent o vizită la Bruxelles. Fostul premier a transmis că România să îşi definească clar obiectivul de aderare la euro, concomitent cu recredibilizarea politicilor fiscale și bugetare care sunt in acest moment sub atenta monitorizare a Comisiei în special din cauza riscurilor reale de depășire a deficitului bugetar peste limita de 3% dar și din cauza altor măsuri de creşteri nesustenabile a cheltuielilor publice. Fostul premier a prezentat, într-o postare pe Facebook, concluzia întâlnirilor de la Bruxelles, unde a discutat cu membri ai Comisiei Europene. ”Am discutat cu Preşedintele Comisiei europene, Jean Claude Juncker despre cele cinci scenarii prezentate în Carta Alba privind viitorul Uniunii și am primit confirmarea că scenariul Europei cercurilor concentrice este văzut de Comisie într-un sens cât se poate de inclusiv și deschis statelor membre care îşi doresc mai multă integrare. Cu alte cuvinte, locul României în viitoarea UE va depinde de gradul de ambiţie, de credibilitate și de angajamentul pe care ni-l vom asuma ca stat membru responsabil al familiei europene”, a spus Cioloș.