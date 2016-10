Gestul taximetristului Luigi Unguritu, 50 de ani, din Craiova, care a înapoiat cei 5.000 de lei pierduţi de un client pe bancheta din spate a maşinii sale, a impresionat foarte multă lume.

Șoferul de taxi care a găsit portofelul cu 5.000 de lei în el, uitat de un client în mașina sa, nu s-a gândit nicio clipă să păstreze banii, deși câștigă această sumă în cinci luni de muncă. Pentru că n-a putut să dea de urma clientului, taximetristul a dus portofelul la Secţia 3 Poliţie Craiova, iar oamenii legii l-au găsit pe proprietar, cei doi bărbaţi întâlnindu-se în faţa poliţiştilor.

Deși veniturile lunare nu prea îi permit să meargă în concedii, iar atunci când totuşi reuşeşte nu poate să stea mai mult de câteva zile, bărbatul nu s-a gândit nici măcar o secundă să păstreze banii pierduși de client.

”După ce am lăsat clientul la o destinaţie din Valea Roşie, am plecat într-o staţie de taxiuri. Acolo m-am uitat pe banchetă şi am văzut portofelul. Atunci m-am întors imediat unde lăsasem clientul, dar nu l-am mai găsit. M-am uitat pe buletin şi am văzut că domnul este din Afumați, judeţul Dolj. Atunci am dat un telefon unei persoane din Afumaţi pe care o cunoşteam, dar nu am găsit-o. Am hotărât apoi să merg la poliţie, unde am povestit cele întâmplate. M-am gândit doar la faptul că aş fi putut fi eu în locul domnului respectiv. Nu aş fi păstrat banii niciodată pentru că, dacă aş fi făcut acest lucru, nu aş mai fi putut să dorm noaptea. Aşa am fost educat în familie şi nu puteam să fac altfel. Am mai găsit în maşină, de-a lungul timpului, multe telefoane, însă le-am dat înapoi pe toate“, a explicat taximetristul.