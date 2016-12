Dorina Barcari, membru fondator al Asociaţiei pentru Drepturile Pensionarilor, specialist în acest domeniu, şi-a luat ţeapă de la stat și susține că primește cu 1.200 de lei mai puțin la pensie.

Inginerul feroviar Dorina Barcari, fost referent pe probleme de drepturi sociale la Cartel Alfa, membru fondator al Asociaţiei pentru Drepturile Pensionarilor din România, cu o experienţă de 14 ani în acest domeniu, a fost furată de stat la propria pensie cu aproximativ 50%.

Prizonier al sistemului. Așa se poate numi ing. Dorina Barcari, care a câştigat procesul la fond şi apel, dar tot nu i se dau banii.

“În ani, am rezolvat peste 10.000 de dosare de pensii în care statul îşi bătea joc de vârstnici. Cele mai multe cazuri sunt de calcule eronate sau articole de lege greşit interpretate. Iată că a venit şi rândul meu. Mi se dă pensia micşorată cu aproximativ 1.200 de lei. În 2014 am câştigat procesul împotriva Casei de Pensii, la fond, apoi la apel, dar nu mi s-a făcut nici un fel de recalculare. La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie am fost sfătuită să îi dau din nou în judecată. Lucru pe care l-am şi făcut. Sper să supravieţuiesc până la final, măcar dintr-o ambiţie proprie”, ne-a declarat ing. Dorina Barcari.

Femeia spune că în acest moment ”fraudarea dosarelor de pensionare pare o politică de stat”. De asemenea, subliniază că s-a indus în mod voit minciuna că fondul de pensii ar fi un fond public.

“Nu este adevărat, este fostul fond al breslelor, înfiinţat pe vremea lui Carol I, apoi a devenit fond de pensii în cadrul UGSR, pe vremea interbelică, apoi în socialism. Niciodată nu a fost folosit în alt scop decât pensile. În decembrie 1989 valora câteva miliarde de dolari. În 1992 a fost confiscat de guvern şi a trecut la bugetul de stat, de unde a dispărut. Acum se spune că nu mai sunt bani şi se fură din drepturile pensionarilor, cum mi se întâmplă şi mie – şi nimeni nu spune nimic”, ne-a declarant Dorina Barcari.